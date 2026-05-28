Пожар в многоэтажке на улице Дзелзавас в Риге закончился эвакуацией жителей и затопленными этажами. Однако самой эмоциональной частью происшествия стало спасение кота, которого хозяева в панике оставили в задымленной квартире.

В девятиэтажном доме на улице Дзелзавас, 25 в Риге произошел пожар, из-за которого более десяти жителей были вынуждены срочно покинуть квартиры. Подъезд быстро наполнился густым дымом, а вода после тушения стекала с верхних этажей вниз, повреждая квартиры соседей.

Очаг возгорания находился на кухне одной из квартир. Молодые жильцы успели выбежать наружу, однако в панике поняли, что внутри остался их кот.

Одна из соседок вспоминает, что сначала даже не поняла, что происходит.

«Я просто выбежала на улицу, потому что кто-то ужасно плакал», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) женщина.

Сначала ей показалось, что девушке нужна помощь из-за какого-то конфликта, однако оказалось, что причина — пожар.

«Она плачет, потому что у нее квартира горит. Все в дыму!» — вспоминает соседка.

Женщина сразу бросилась помогать.

«Я сказала: “Быстро открываем дверь, вытаскиваем кота!”»

К счастью, животное оказалось совсем рядом и тоже пыталось выбраться из задымленной квартиры.

«Мы его вытащили. Самое главное, что все живы», — говорит жительница дома.

После пожара в подъезде остались следы воды и копоти. По словам соседей, вода с пятого этажа стекала до третьего, а жильцам пришлось самостоятельно устранять последствия.

Одна из жительниц дома рассказала, что почувствовала сильный запах дыма еще до того, как увидела происходящее.

«Сказали, что нельзя открывать окна со стороны улицы, потому что там все в дыму», — говорит она.

Сейчас рассматриваются несколько версий причин пожара.

По словам соседей, незадолго до происшествия квартиру якобы неоднократно заливал сосед сверху. Поэтому одной из возможных причин называют повреждение электропроводки и короткое замыкание.

Также рассматривается версия, что во время приготовления еды мог загореться жир или вытяжка.

«Пожарные сказали — либо были залиты электрические провода, либо загорелся жир», — рассказала соседка.

Несмотря на серьезный ущерб, хозяин квартиры, по словам жильцов, воспринял ситуацию относительно спокойно — жилье было застраховано.

История на Дзелзавас вновь показала, насколько быстро обычная бытовая ситуация может превратиться в чрезвычайное происшествие — и как важной в такие моменты становится помощь соседей.