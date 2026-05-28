«Или повышать налоги, или зарабатывать больше...» Без пяти минут премьер предупреждает

Дата публикации: 28.05.2026
Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс.

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс.

В Сейме проходит внеочередное пленарное заседание по утверждению правительства Кулбергса.

Итак, в парламенте началось рассмотрение вопроса о выражении доверия новому правительству во главе с Андрисом Кулбергсом. Но быстрого голосования по утверждению правительства не будет - для участия в дебатах записалось 14 депутатов, включая спикера Сейма и самого кандидата в премьеры! Андрис Кулбергс, выступая в эти минуты перед депутатами, отметим, что ему и партнерам по будущему правительству удалось за две недели преодолеть политический кризис, возникший в связи с отставкой правительства Силини. "За 10 дней мы сформировали правительство, которое готово немедленно приступить к работе. Именно этого требуют от нас жители Латвии - принятия быстрых, эффективных решений, ситуация такова, что нельзя тянуть резину, нужно действовать!" - заявил Андрис Кулбергс.

Кандидат в премьеры, "забыв", что в его правительстве будет "Новое Единство", начал критиковать работу предыдущего правительства, которое приняло бюджет с максимально допустимым дефицитом и набрало кредитов. "Нужно понять, что если продолжать действовать таким же образом, то останется только два варианта - или повышать налоги, или больше зарабатывать!" - предупредил А. Кулбергс. Он еще раз рассказал о приоритетах нового правительства, обозначенных в подписанной утром правительственной декларации. Это безопасность в широком смысле (внутренняя и внешняя), это стабилизация бюджета, безопасное проведение выборов и борьба с коррупцией и картелями.

Отметим, что с момента восстановления независимости, то есть с 1990-го года, в Латвии было 23 правительства и стало быть правительство Кулбергса станет 24-м. Андрис Кулбергс будет 16-м премьером с момента восстановления независимости.

#налоги #кризис #Латвия #коррупция #парламент #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
