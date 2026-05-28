Будущий босс МВД Янис Домбрава хочет работать в одной упряжке в Эдвином Шноре 1 168

Политика
Дата публикации: 28.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Домбрава и Шноре

Будущий министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) уже формирует свою команду — парламентским секретарем он хочет видеть своего однопартийца Эдвина Шноре.

Следующий министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) уже пригласил депутата Сейма Эдвина Шноре (Национальное объединение) на должность парламентского секретаря Министерства внутренних дел. Сам политик рассказал, что его бюро пока находится в стадии формирования, поскольку он еще не утвержден в должности министра внутренних дел.

«Говоря о составе бюро, направление, в котором я смотрю, — привлекать специалистов различных сфер, людей с опытом службы в структурах внутренних дел, Земессардзе и тому подобное, где каждый сможет внести свой вклад», — сказал Домбрава.

Он признал, что на время исполнения обязанностей министра планирует сложить депутатский мандат, добавив, что еще нужно понять, когда технически это может произойти.

#МВД #парламент #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
