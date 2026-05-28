Вам пиво или alus? Торговцев могут освободить от наклеивания этикеток на государственном 0 209

Политика
Дата публикации: 28.05.2026
grani.lv
Изображение к статье: Женщина осматривает товар в магазине

У латвийских чиновников, обсуждающих план поддержки торговой отрасли, появилась идея, как помочь продавцам существенно сократить издержки. Речь — об этикетках на государственном языке, пишет Grani.lv.

Сама идея проста, как грабли. На заседании государственных секретарей чиновники пришли к выводу, что торговцев можно было бы избавить от муторной и затратной обязанности: обклеивать каждый иностранный товар пояснительными латышскими этикетками.

Сейчас закон этого требует. Каждый импортируемый продукт обязан иметь подробную маркировку на латышском языке. Даже такой, где потребителю и так всё понятно с первого взгляда. Зачем писать «ром» на роме? Дублирование таких надписей на государственном языке не несет дополнительной информации, но зато создает весьма ощутимую административную нагрузку для торговцев, которые вынуждены вручную маркировать до 16 миллионов единиц продукции в год. И, естественно, увеличивают конечную цену продукта, отчего страдает уже потребитель.

Так что идея избавиться от такого бюрократизма — здравая. Она позволила бы сэкономить торговцам, по предварительным подсчётам, не менее 800 тысяч евро в год.

Но есть загвоздка. Сейчас, перед выборами, «Национальное объединение» особенно рьяно оседлало любимый конёк — максимальное усиление роли государственного языка. Позволить не писать на этикетках латышское название — такое в «НО» могут расценить как сдачу позиций. И неважно, что это поддержит отечественный бизнес. Важно, что на этом можно будет хорошенько попиариться. Какая-нибудь Ланга и ей подобные тут же отправятся в крестовый поход по магазинам, дабы вслед за дерусификацией взяться за деанглинизацию страны. Тем более что на их стороне всегда Центр госязыка, уже не раз называвший английский конкурентом латышского...

#торговля #Латвия #бизнес #национализм #экономика #бюрократия #политика
Автор - Павел Кириллов
