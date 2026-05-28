Вот что он сказал на Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества:

«Как мы выбираем государства – Узбекистан, Таджикистан, всю Среднюю Азию, из которых приглашаются гастарбайтеры? Я хочу указать на опыт Литвы. Предыдущий Сейм Литвы принял декларацию, в которой указал, что нужно привлекать гастарбайтеров из стран, с которыми культурно больше родства.

У них сейчас растет число гастарбайтеров с Филиппин. Это была когда-то испанская колония, потом под властью США. В странах Восточной Азии есть свои культурные традиции, но они очень вросли в католическую традицию Запада. И – как известно – в Литве тоже есть эта традиция. Для Латвии она тоже значима, особенно в Латгалии.

Думаю, нам стоит посмотреть на Восточную Азию, на Филиппины. Если большее количество гастарбайтеров нужно привлекать, то не из тех стран, где доминирует ислам и русский язык. Филиппинцы в основном очень хорошо говорят по-английски».