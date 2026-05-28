Лесная служба предупредила о новом риске для еловых лесов: в ряде регионов ситуация остается опасной 1 119

Дата публикации: 28.05.2026
Изображение к статье: Короед на дереве
ФОТО: LETA

Несмотря на общее снижение угрозы, в нескольких регионах Латвии по-прежнему сохраняется высокий риск массового распространения елового восьмизубого короеда. Специалисты предупреждают: при благоприятных условиях вредитель способен быстро уничтожать ослабленные еловые насаждения.

Государственная лесная служба Латвии предупреждает, что в отдельных регионах страны сохраняется высокий риск повреждений еловых лесов восьмизубым короедом. Особенно сложной ситуация остается в Балвском, Екабпилсском, Гулбенском, Цесисском, Ливанском и Айзкраукльском краях.

Оценка основана на данных мониторинга лесных вредителей и болезней за 2025 год, проведенного институтом лесных наук «Silava», а также на мнениях экспертов.

Хотя в целом риск распространения вредителя в Латвии снизился, специалисты не исключают новых локальных вспышек. Более того, в 2026 году в отдельных территориях могут официально объявить ситуацию массового размножения короеда, что приведет к введению специальных зон защиты и ограничений хозяйственной деятельности. По данным ученых, в этом сезоне вылет первого поколения короеда задержался примерно на месяц по сравнению с прошлым годом. Более точную оценку угрозы можно будет дать после анализа активности насекомых в ближайшие месяцы.

Еловой восьмизубый короед особенно активно размножается в поврежденных или ослабленных лесах. Главными факторами риска становятся буреломы, снеголомы, засуха, чрезмерная влажность, а также оставленная в лесу древесина и лесосечные остатки.

Свежесрубленные или поврежденные ели выделяют запах терпенов, который привлекает вредителя. Наиболее активен короед в теплую и сухую погоду — обычно с апреля по конец августа. Средняя дальность его перелета составляет 50–100 метров, однако отдельные особи способны преодолевать и несколько километров.

Чаще всего вредитель атакует еловые насаждения старше 40 лет, однако при массовом распространении может повреждать и более молодые деревья.

Лесная служба рекомендует владельцам лесов регулярно проверять территории после бурь и санитарных рубок, своевременно вывозить древесину и особенно осторожно планировать хозяйственные работы в еловых насаждениях в теплое время года. Если зараженные деревья обнаружены вовремя, их необходимо как можно быстрее удалять из леса. В отдельных случаях при сильном распространении вредителя может потребоваться санитарная сплошная вырубка.

Эксперты подчеркивают, что изменение климата, более теплые зимы и продолжительные засушливые периоды создают для короеда все более благоприятные условия, поэтому проблема в ближайшие годы может стать еще серьезнее.

Ситуация показывает, что для латвийских еловых лесов угроза со стороны короеда остается одной из главных экологических проблем последних лет.

#климат #Латвия #насекомые #экология #угроза #леса
Автор - Юлия Баранская
