Государственная полиция завершила расследование серии повреждений автомобилей в Даугавпилсе. По версии следствия, один и тот же человек проколол шины у 17 машин и разбил фару дорогого внедорожника Audi Q8.

В Даугавпилсе завершено расследование уголовного дела о массовом повреждении автомобилей. Материалы уже переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Как сообщили в Государственной полиции, по подозрению в совершении преступлений задержан мужчина 1987 года рождения. В качестве меры пресечения ему избран арест.

Расследование началось еще 19 марта 2026 года после сообщения о повреждении автомобиля Audi Q8. Неизвестный разбил переднюю фару машины, причинив владельцу ущерб примерно на 2000 евро.

Во время расследования полиция установила возможного виновного и выяснила, что этим случаем дело не ограничивалось. По данным правоохранителей, задержанный мужчина оказался связан еще с 17 эпизодами умышленного повреждения чужого имущества. Во всех случаях речь шла о проколотых шинах автомобилей в разных местах Даугавпилса.

Следователи объединили все уголовные процессы в одно дело.

Действия мужчины квалифицированы по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

20 мая сотрудники Следственного отдела Южнолатгальского участка завершили расследование и передали материалы в прокуратуру.

Пока полиция не раскрывает возможные мотивы действий задержанного и не уточняет, были ли владельцы автомобилей случайными жертвами или между ними существовала какая-либо связь.

Серия повреждений автомобилей вызвала широкий резонанс в Даугавпилсе, поскольку речь идет сразу о десятках эпизодов и значительном материальном ущербе.

Государственная полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.