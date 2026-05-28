Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия оштрафовала китайскую Temu на 200 млн евро — за что? 4 1054

Бизнес
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Temu придется раскошелиться.

Temu придется раскошелиться.

Сегодня, 28 мая Европейская комиссия наложила на онлайн-платформу Temu штраф в размере 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Как утверждает Еврокомиссия, компания Temu не обеспечила надлежащего выявления, анализа и оценки системных рисков, связанных с предложением незаконных товаров на ее платформе, а также ущерба, который это наносит потребителям в Европейском Союзе.

Доказательства, которыми располагает Еврокомиссия, свидетельствуют о том, что потребители в ЕС с большой вероятностью могут наткнуться на незаконные товары на Temu.

"Пришло время Temu соблюдать закон", – заявила Хенна Вирккунен, вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Штраф, наложенный 28 мая, был рассчитан с учетом характера нарушения, его тяжести с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и продолжительности. Непроведение надлежащей оценки рисков – одного из краеугольных камней архитектуры DSA – является особенно серьезным нарушением этого закона.

Temu должна до 28 августа 2026 года подать в Еврокомиссию план действий, как того требует статья 75 DSA. В плане должны быть изложены меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков. Европейский совет по цифровым услугам будет иметь один месяц с момента получения документа для представления своего мнения. Затем у Еврокомиссии будет еще один месяц для принятия окончательного решения и установления разумного срока для его выполнения.

Невыполнение решения о несоблюдении обязательств может привести к наложению периодических штрафных санкций.

Как сообщал bb.lv, с 1 июля этого года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Европейского союза (ЕС), нужно будет платить таможенный сбор в размере трёх евро. Наиболее популярны среди европейцев – «Temu», «AliExpress», «Shein» и«eBay».

×
Читайте нас также:
#безопасность #Еврокомиссия #демократия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
5
0
6

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Банк Латвии
Изображение к статье: Азартные игры
Изображение к статье: Гонконг - город контрастов.
Изображение к статье: Беспилотник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Домбрава и Шноре
Политика
1
Изображение к статье: В Сейме продолжается внеочередное пленарное заседание. Фото - пресс-служба Сейма
Политика
1
Изображение к статье: Дворник за работой
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт
Изображение к статье: Группа индусов
Наша Латвия
Изображение к статье: Синий осьминог.
В мире животных
Изображение к статье: Домбрава и Шноре
Политика
1
Изображение к статье: В Сейме продолжается внеочередное пленарное заседание. Фото - пресс-служба Сейма
Политика
1
Изображение к статье: Дворник за работой
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео