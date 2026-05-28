Сегодня, 28 мая Европейская комиссия наложила на онлайн-платформу Temu штраф в размере 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Как утверждает Еврокомиссия, компания Temu не обеспечила надлежащего выявления, анализа и оценки системных рисков, связанных с предложением незаконных товаров на ее платформе, а также ущерба, который это наносит потребителям в Европейском Союзе.

Доказательства, которыми располагает Еврокомиссия, свидетельствуют о том, что потребители в ЕС с большой вероятностью могут наткнуться на незаконные товары на Temu.

"Пришло время Temu соблюдать закон", – заявила Хенна Вирккунен, вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Штраф, наложенный 28 мая, был рассчитан с учетом характера нарушения, его тяжести с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и продолжительности. Непроведение надлежащей оценки рисков – одного из краеугольных камней архитектуры DSA – является особенно серьезным нарушением этого закона.

Temu должна до 28 августа 2026 года подать в Еврокомиссию план действий, как того требует статья 75 DSA. В плане должны быть изложены меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков. Европейский совет по цифровым услугам будет иметь один месяц с момента получения документа для представления своего мнения. Затем у Еврокомиссии будет еще один месяц для принятия окончательного решения и установления разумного срока для его выполнения.

Невыполнение решения о несоблюдении обязательств может привести к наложению периодических штрафных санкций.

Как сообщал bb.lv, с 1 июля этого года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Европейского союза (ЕС), нужно будет платить таможенный сбор в размере трёх евро. Наиболее популярны среди европейцев – «Temu», «AliExpress», «Shein» и«eBay».