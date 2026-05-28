Крупнейший в Латвии банк поднял рядом со своим многоэтажным офисом на берегу Даугавы радужный флаг. Зачем?

Свои действия банк под руководством председателя правления Лауриса Менциса объясняет следующим образом:

«Празднование Европейского месяца разнообразия в мае и поднятие флага прогресса в центральном здании Swedbank уже стали ежегодной традицией команды Swedbank, демонстрируя поддержку разнообразия и инклюзивной среды как внутри банка, так и в обществе».

В Swedbank добавили: «Мы гордимся тем, что стали одной из первых компаний в Латвии, которая открыто выразила свою поддержку движению «Прайд»».

Под данным сообщением банка в Facebook быстро появилось более 500 комментариев. Большинство из комментаторов не разделяют восторгов банка:

Ингрида Цибульска: – Ужас! Как можно вешать флаг извращений рядом с государственными флагами!

Давид Бурмистров: – Swedbank Latvia, если бы вы действительно поддерживали разнообразие, то поддерживали бы и представителей разных религий, социальных слоев, рас, профессий и интересов. Но почему-то, когда вы говорите о разнообразии, вы упоминаете только представителей ЛГБТ. Разве это не лицемерие и дискриминация по отношению к остальным группам общества, которые ЛГБТ не поддерживают?

Илона CC: – Русский язык убираем, демонстративно показывая свое отношение к русскоязычным людям, которые годами были клиентами банка, зато публично поддерживать геев становится приоритетом? Приоритеты очевидны.

Инга Смилга-Вигранте: – Надо менять банк.

Анна Соловьёва: – Мне тоже стыдно, что я являюсь вашим клиентом. При первой возможности сменю банк.

Ренарс Якобсонс: – Swedbank Latvia нашли чем гордиться — разум, вернись домой.

Рудолфс Клава: – Неужели совсем нет стержня? Что дальше будет? Голыми задницами на работу ходить в знак солидарности? С сине-зелеными волосами, пирсингом в носу? Плавающий гендер, меняющаяся раса, местоимения (он — она – оно) меняются каждую секунду — и такой человек будет обслуживать обычных людей? И попробуй только не использовать его фантазийные местоимения — сразу станешь плохим и начнется война из-за того, что кого-то оскорбил. Офигенная эволюция. Где человек свернул не туда? Что вообще произошло?

Юрис Калныньш: – Можете гордиться тем, что теперь у вас будет на одного клиента меньше.

Арнис Йодзевичс: – Латыши, пора уходить из этого банка.

Carsales Baltic: – Swedbank поддерживает разнообразие, но убирает русский язык из обращения… Какая двуличность…

С трудом, но удалось найти одинокие комментарии в поддержку банку. Вот, например:

Армандс Швампанс: – Стыдно, что под этим постом такие комментарии, но спасибо за поддержку движения ЛГБТ.