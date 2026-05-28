Сильный ветер не отступает: в четверг в Латвии снова ожидаются порывы до 20 м/с

Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поваленное ветром дерево
ФОТО: LETA

После мощного ветра в среду погода в Латвии останется неспокойной и в четверг. Синоптики предупреждают о новых сильных порывах, кратковременных ливнях, грозах и возможном граде.

В четверг Латвию вновь накроет сильный северо-западный ветер. По прогнозам синоптиков, во многих районах страны порывы достигнут 14–19 метров в секунду, а в Риге — до 20 метров в секунду.

Это лишь немного слабее, чем в среду, когда ветер уже ломал деревья и вызывал локальные повреждения. Особенно неспокойной погода будет во второй половине дня.

Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, а местами возможны грозы и град. Более облачная погода прогнозируется на востоке Латвии.

Температура воздуха останется довольно низкой для конца мая — максимум +12…+16 градусов.

В Риге день пройдет с переменной облачностью и возможными кратковременными осадками. Из-за сильного ветра в столице с середины дня до вечера будет действовать предупреждение желтого уровня.

После почти летнего тепла последних дней в Европе погода в странах Балтии резко контрастирует с ситуацией южнее — в Западной Европе сейчас продолжается аномальная жара.

Синоптики объясняют латвийскую погоду столкновением двух крупных атмосферных систем. К западу от страны сохраняется мощный антициклон, а на востоке находится циклон, который и усиливает ветер над регионом.

В среду самые сильные порывы были зафиксированы в центре Риги — до 22 метров в секунду. В Дагде и Салдусе ветер достигал 20 метров в секунду, а в Даугавгриве, Приекуле и Резекне — 19 метров в секунду.

При такой погоде жителям советуют быть осторожнее возле деревьев, рекламных конструкций и строительных объектов. Особенно внимательными стоит быть водителям на открытых участках дорог и у побережья.

По нынешним прогнозам, к выходным ветер постепенно утихнет, а температура воздуха снова начнет повышаться.

#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #град
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
