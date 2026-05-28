В обращении к журналистам после символической церемонии, на которой ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня передала должностные полномочия новому премьер-министру Кулбергсу, пополнив фотогалерею премьер-министров и забив символический серебряный гвоздь в древко флага премьер-министра, Кулбергс заявил журналистам, что к работе нужно приступать немедленно.

Уже в понедельник ожидается визит премьер-министра Украины, которую Кулбергсу предстоит принять. Он выразил надежду, что Силиня поможет ему, чтобы новый руководитель правительства Латвии был готов и мог говорить о вопросах, которые до сих пор были в работе.

Как сообщалось, в четверг Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Кулбергс.