Международная федерация хоккея доверила Латвии и Финляндии проведение чемпионата мира 2030 года. Рига вновь станет одной из главных арен мирового хоккея, а совместная заявка двух стран получила почти единогласную поддержку делегатов конгресса IIHF.

Латвия и Финляндия официально получили право провести чемпионат мира по хоккею среди мужчин в 2030 году.

Решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея на льду (IIHF), который проходит в Цюрихе. Совместная заявка двух стран оказалась единственной и получила поддержку 98,23% участников голосования.

Подготовка к заявочной кампании началась ещё в конце прошлого года, когда Латвийская федерация хоккея и Хоккейная ассоциация Финляндии объявили о намерении совместно организовать турнир.

Чемпионат мира пройдёт с 17 мая по 2 июня 2030 года.

Матчи группового этапа будут разделены между Ригой и Хельсинки. Каждая из столиц примет по одной группе участников. Кроме того, в обоих городах состоятся четвертьфинальные матчи. Решающие встречи турнира — полуфиналы, матч за третье место и финал — будут сыграны в Хельсинки.

Перед принятием решения IIHF провела многоэтапную оценку заявки, изучив инфраструктуру, логистику и организационные планы обеих стран.

Для Латвии это будет уже четвёртый чемпионат мира по хоккею в истории. Ранее Рига принимала мировое первенство в 2006, 2021 и 2023 годах. Проведение чемпионата мира традиционно приносит стране-хозяйке десятки тысяч иностранных гостей, дополнительную загрузку гостиниц, ресторанов и туристической инфраструктуры.

Латвия за последние годы уже зарекомендовала себя как один из наиболее опытных организаторов международных хоккейных турниров. Особенно высокие оценки получили чемпионаты мира, проходившие в Риге во время пандемии и после неё.

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис заявил, что Латвию и Финляндию объединяет глубокая хоккейная культура и общая страсть к этому виду спорта. По его мнению, совместное проведение турнира позволит создать событие, которое запомнится болельщикам по всему миру.

Ближайшие чемпионаты мира пройдут в других странах Европы. В 2027 году турнир примет Германия, в 2028 году — Франция, а в 2029 году — Словакия.

Таким образом, уже через пять лет Рига вновь окажется в центре внимания мирового хоккея и примет один из крупнейших спортивных турниров планеты.