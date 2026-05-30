Такое повторится лишь в 2066 году: над Землей взойдет голубая микролуна

Дата публикации: 30.05.2026
Изображение к статье: Голубая Луна

В последние выходные мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — голубую микролуну. Пик полнолуния наступит 31 мая в 11:45 по латвийскому времени, однако визуально Луна будет казаться полной уже с вечера 30 мая и до вечера 31 мая.

Уникальность события связана сразу с двумя факторами. Во-первых, это так называемая голубая Луна — второе полнолуние в течение одного календарного месяца. Первое произошло 1 мая, второе приходится на 31 мая.

Несмотря на название, спутник Земли не изменит цвет. У горизонта Луна может выглядеть золотистой или оранжевой из-за особенностей атмосферы, а высоко в небе останется привычного белого оттенка.

Кроме того, майское полнолуние станет микролуной. В этот момент Луна окажется почти в самой дальней точке своей орбиты — примерно в 406 тысячах километров от Земли. Из-за этого она будет выглядеть примерно на 6% меньше и на 10% тусклее, чем во время обычного полнолуния.

Астрономы отмечают, что сочетание голубой Луны и микролуны встречается крайне редко. В следующий раз такое явление можно будет увидеть только 31 декабря 2066 года.

Особенно повезет жителям некоторых стран Южного полушария. В Аргентине, Чили, Новой Зеландии и ряде районов Австралии можно будет наблюдать покрытие яркой красной звезды Антарес: Луна на несколько минут пройдет перед ней.

Для наблюдения за полнолунием специальное оборудование не потребуется. Достаточно ясной погоды и места вдали от яркого городского освещения.

#луна #астрономия #полнолуние
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
