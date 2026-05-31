Микроволновая печь давно стала одним из самых востребованных бытовых приборов на кухне. Несмотря на множество мифов о ее опасности, при правильной эксплуатации она остается безопасной. Однако нарушение элементарных правил может привести к поломке техники, возгоранию и другим неприятным последствиям.

Не включайте неисправную микроволновку

Даже незначительные повреждения дверцы, уплотнителей, защитных экранов или блокировочных механизмов могут стать поводом для обращения в сервис. Не стоит пользоваться прибором и при повреждении сетевого шнура или вилки.

Используйте печь только по назначению

Микроволновка предназначена прежде всего для разогрева и приготовления пищи. Не рекомендуется использовать ее для хранения кухонной утвари, сушки вещей или включать пустой. Работа без продуктов внутри может негативно сказаться на состоянии устройства.

Выбирайте правильную посуду

Для микроволновой печи подходят стеклянные, керамические и специальные пластиковые емкости с соответствующей маркировкой. Металлические предметы могут вызвать искрение, неподходящий пластик — деформироваться, а некоторые материалы способны испортить продукты или повредить технику.

Следите за чистотой

Регулярная очистка внутренней камеры необходима не только из соображений гигиены. Остатки пищи и скопившийся жир при нагреве могут дымиться и даже воспламеняться. Поэтому микроволновку рекомендуется очищать после загрязнения.

Не стойте вплотную к дверце

Современные исправные микроволновые печи оснащены надежной защитой от излучения. Тем не менее специалисты советуют не прижиматься к дверце во время работы прибора и своевременно проверять его техническое состояние.

Большинство страхов, связанных с микроволновыми печами, остаются мифами. По мнению редакции, любая бытовая техника требует соблюдения правил эксплуатации. Регулярный уход, использование подходящей посуды и внимание к техническому состоянию устройства помогут избежать поломок, продлить срок службы прибора и сделать его использование максимально безопасным.