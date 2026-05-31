Сегодня в столице Латвии пройдет Рижский веломарафон Toyota, поэтому водителям, пассажирам общественного транспорта и пешеходам стоит заранее учитывать ограничения в центре города и на отдельных участках Пардаугавы.

Часть ограничений начала действовать еще вчера. Сегодня движение на ряде улиц будут закрывать по мере проведения заездов.

Где крутят педали

С 11:15 до 12:25 пройдет спортивный критериум. Маршрут заезда: набережная 11 Ноября, Каменный мост, улица Кугю, улица Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовый мост, площадь Пилс, улица Торня, снова площадь Пилс, улица Муйтас и набережная 11 Ноября, где будет финиш.

Позже состоятся еще несколько заездов: с 12:40 до 13:10 — женский спортивный заезд, с 12:45 до 14:15 — семейный заезд, а с 14:40 до 15:55 — народный заезд.

Их маршрут пройдет по набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиня, улице Краста, через Южный мост, далее по улице Баускас, улице Мукусалас, транспортной развязке на улице Мукусалас, тоннелю Каменного моста, улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовому мосту, площади Пилс, улице Торня, улице Муйтас и обратно к финишу на набережной 11 Ноября.

Где нельзя останавливаться и парковаться

До 19:30 сегодняшнего дня запрещены остановка и стоянка транспорта по обеим сторонам набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас.

Запрет также действует на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке между проходами Бискапа и Полю.

До 17:00 сегодняшнего дня нельзя останавливаться и стоять на Баласта дамбис и на улице Кугю со стороны Даугавы.

Какие улицы закроют

До 19:30 закрыто движение на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги между проходами Бискапа и Полю.

С 11:00 до 12:00 движение будет закрыто на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту. На Ранькя дамбис организуют двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта.

С 12:30 до 16:15 движение закроют на набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиня и улице Краста в направлении и на участке от Каменного моста до Южного моста.

С 12:30 до 16:30 будет закрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы — от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.

С 12:30 до 17:00 движение закроют на улице Баускас на участке от круга Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на транспортной развязке улицы Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту.

Что еще изменится

Сегодня на набережной 11 Ноября будут отключены светофоры. До 19:30 также закрыта зона размещения средств микромобильности на набережной 11 Ноября.

Из-за веломарафона ожидаются изменения в движении общественного транспорта, поэтому перед поездкой лучше заранее проверить актуальные маршруты и расписание.