Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Болгария отказала США в размещении самолетов-заправщиков из-за визового спора 0 130

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
Reuters
Изображение к статье: Самолет-заправщик Stratotanker

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе разрешить США оставить американские самолеты-заправщики в аэропорту Софии. Данное решение связано с тем, что Вашингтон до сих пор не отменил визовые требования для болгарских граждан.

Болгария продлит разрешение на пребывание американских самолетов-заправщиков в аэропорту Софии только до конца июня 2026 года, но откажет США в их долгосрочном размещении. Как сообщило международное информационное агентство "Reuters", соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Румен Радев на заседании правительства. По словам главы кабинета министров, причиной такого шага стало отсутствие прогресса со стороны Вашингтона в вопросе отмены визовых требований для граждан Болгарии за прошедший месяц. По данным местных средств массовой информации, на территории столичного аэропорта в настоящее время находятся семь американских самолетов-топливозаправщиков KC-135 "Stratotanker".

"До сих пор я не получил положительного ответа, и я полностью понимаю сложность нормативных процедур и необходимость времени, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры", - резюмировал Радев. Как сообщило Болгарское национальное радио (БНР), премьер-министр подчеркнул, что София имеет собственные государственные интересы и не может ответить согласием на запрос американской стороны о длительном пребывании военной техники без встречных шагов по безвизовому режиму. Данный шаг демонстрирует готовность болгарского руководства увязывать вопросы оборонного сотрудничества с решением важных для населения гражданских проблем.

Согласно официальным сводкам, если соглашение по визам не сдвинется с мертвой точки, американским топливозаправщикам придется покинуть болгарскую территорию сразу после истечения временного разрешения в конце июня.

×
Читайте нас также:
#США #аэропорт #Болгария #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Золотое яйцо
Изображение к статье: Голубая Луна
Изображение к статье: Младенец
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Майрис Бриедис.
Политика
1
Изображение к статье: Латвийский паспорт
Lifenews
Изображение к статье: Селин Дион
Культура &
Изображение к статье: Надувные шарики
Культура &
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Майрис Бриедис.
Политика
1
Изображение к статье: Латвийский паспорт
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео