Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе разрешить США оставить американские самолеты-заправщики в аэропорту Софии. Данное решение связано с тем, что Вашингтон до сих пор не отменил визовые требования для болгарских граждан.

Болгария продлит разрешение на пребывание американских самолетов-заправщиков в аэропорту Софии только до конца июня 2026 года, но откажет США в их долгосрочном размещении. Как сообщило международное информационное агентство "Reuters", соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Румен Радев на заседании правительства. По словам главы кабинета министров, причиной такого шага стало отсутствие прогресса со стороны Вашингтона в вопросе отмены визовых требований для граждан Болгарии за прошедший месяц. По данным местных средств массовой информации, на территории столичного аэропорта в настоящее время находятся семь американских самолетов-топливозаправщиков KC-135 "Stratotanker".

"До сих пор я не получил положительного ответа, и я полностью понимаю сложность нормативных процедур и необходимость времени, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры", - резюмировал Радев. Как сообщило Болгарское национальное радио (БНР), премьер-министр подчеркнул, что София имеет собственные государственные интересы и не может ответить согласием на запрос американской стороны о длительном пребывании военной техники без встречных шагов по безвизовому режиму. Данный шаг демонстрирует готовность болгарского руководства увязывать вопросы оборонного сотрудничества с решением важных для населения гражданских проблем.

Согласно официальным сводкам, если соглашение по визам не сдвинется с мертвой точки, американским топливозаправщикам придется покинуть болгарскую территорию сразу после истечения временного разрешения в конце июня.