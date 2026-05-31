Трамп лично откроет празднование 250-летия США после бойкота артистов 0 77

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично откроет торжества по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов после того, как ряд известных музыкантов отказались участвовать в праздничном концерте Freedom 250 в Вашингтоне.

Скандал вокруг мероприятия разгорелся после того, как несколько популярных исполнителей отменили свои выступления на концерте, который должен стать одним из центральных событий празднования юбилея страны. Среди отказавшихся от участия оказались Мартина Макбрайд, Брет Майклс, Young MC, Моррис Дэй и The Time, а также группа C+C Music Factory.

Реагируя на ситуацию, Трамп выступил с резкой критикой артистов, заявив, что организаторам следовало бы провести масштабный патриотический митинг вместо приглашения музыкантов, которые, по его мнению, не пользуются широкой поддержкой публики. Президент подчеркнул, что предпочитает видеть рядом с собой людей, которые добиваются успеха и разделяют его взгляды.

После отказа части исполнителей было принято решение изменить формат открытия празднования. Теперь главным событием церемонии станет выступление самого Дональда Трампа, который 24 июня обратится к участникам торжеств с программной речью.

Организаторы Freedom 250 поддержали инициативу президента. По словам представителя оргкомитета Даниэля Альвареса, участие главы государства подчеркнет историческое значение юбилея и придаст мероприятию особый статус.

В своих заявлениях Трамп также вновь раскритиковал решение федерального суда, который ранее постановил убрать его имя из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Президент назвал это решение несправедливым и заявил, что больше не намерен участвовать в деятельности учреждения.

Праздничные мероприятия, посвященные 250-летию Соединенных Штатов, пройдут с 25 июня по 10 июля 2026 года. Ожидается, что в них примут участие миллионы американцев и гостей страны. Организаторы рассчитывают, что юбилей станет одним из самых масштабных общественных событий в современной истории США.

#США #история #Дональд Трамп #культура #патриотизм #юбилей #музыканты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
