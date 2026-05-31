Богатейшие семьи мира отказываются от доллара США для хранения сбережений 0 419

Бизнес
Дата публикации: 31.05.2026
Reuters
Изображение к статье: Доллар США

Как сообщило международное информационное агентство "Reuters" со ссылкой на официальный отчет швейцарского финансового холдинга "UBS Group AG", половина опрошенных организаций по управлению семейными активами сочли существующие вложения в американскую валюту чрезмерными.

Ввиду изменения глобальной экономической конъюнктуры в 2026 году крупнейшие держатели капитала пересматривают структуру своих портфелей, стремясь снизить зависимость от финансовых инструментов США.

Согласно данным опубликованного отчета, около двух третей компаний, управляющих семейными офисами, полагают, что в следующем году позиции доллара ослабнут еще сильнее.

В качестве альтернативы американской валюте мировые инвесторы планируют значительно увеличить вложения в развитие инфраструктуры, а также в акции развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, привлекательным направлением для перераспределения капитала богатейшие семьи считают коммерческую и жилую недвижимость в Западной Европе.

#инвестиции #финансы #Европа #доллар #инфраструктура #экономика #богатство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
