Смена имени часто вызывает интерес и обсуждения, особенно если речь идёт о публичных людях. Для одних это способ подчеркнуть новый этап жизни, для других – возможность лучше выразить себя, а кто-то делает такой шаг по практическим причинам. В Латвии есть немало известных людей, которые в какой-то момент отказались от прежнего имени или дополнили его новым, пишет портал Grani.lv.

Недавно о таком решении сообщила актриса Элина Бояркина. Она официально получила второе имя и теперь называется Элина Астра Бояркина. В соцсетях актриса показала старый и новый паспорт, отметив, что воспринимает эти изменения как личное обновление. Новый документ был выдан 12 мая, и с этого дня её новое имя вступило в силу официально.

О смене имени рассказывала и Есика Зундовска, ранее известная как Лиене Зундовска. В начале нового сезона шоу «Slavenības. Bez filtra» она призналась, что вместе с новой фамилией решила взять и новое имя. По её словам, ей хотелось, чтобы имя звучало более международно, подходило её стилю и внутреннему самоощущению. При этом она подчёркивала, что благодарна маме за прежнее имя, но почувствовала: оно больше не отражает её нынешнюю личность.

Одним из самых обсуждаемых случаев стала смена имени бывшего политика Алдиса Гобземса. Он стал Ариго Того, и это решение вызвало широкий общественный резонанс. Позже он объяснял, что не стремился специально привлекать внимание к переменам. По его словам, решение было связано с жизнью в Испании: латышские имена там сложно произносить и их нередко неправильно записывают в документах.

Своё имя изменила и бывшая участница реалити-шоу «Ģimene burkā» Лига Граудиня. Сегодня её знают как Керкиру Граудиню. Она рассказывала, что Керкира – её церковное имя, которое ассоциируется у неё с чем-то красивым, ярким и даже божественным. По словам Граудини, имя Лига казалось ей слишком спокойным и не соответствовало её настоящему характеру.

Интересная история связана и с актёром и бывшим политиком Артусом Кайминьшем. При рождении его звали Артурс Кайминьш, однако в обществе он уже давно был известен как Артусс. После избрания в 12-й Сейм стало известно, что официально в документах он всё ещё Артурс. В 2015 году Кайминьш решил привести документы в соответствие с именем, под которым его уже знали коллеги, зрители и сторонники.

Актриса Дарта Даневича тоже не всегда носила это имя. Родители назвали её Инесе, но позже, переехав из Екабпилса в Ригу, она решила его сменить. Даневича объясняла, что верит во влияние звуков на человека. Имя Инесе она воспринимала как слишком мягкое, тогда как в имени Дарта чувствовала больше силы. По словам актрисы, после смены имени она действительно стала ощущать себя увереннее и сильнее.

Такие истории показывают, что имя для человека может быть не просто записью в паспорте. Оно может быть связано с личными переменами, самоощущением, творческим образом, новой жизненной страницей или даже бытовыми обстоятельствами.

В Латвии человек может сменить имя с 15 лет, если для этого есть предусмотренное законом основание. Например, если имя мешает человеку влиться в общество или если он хочет добавить к нему второе имя. Что касается публичных людей, то такие решения почти всегда становятся заметными, при этом в основе каждого случая всё равно остаётся личная причина.