Удивительный документ подтверждает две вещи: во-первых, американское бюро расследований официально интересовалось существом, а во-вторых, результаты этого интереса оказались разочаровывающими для всех поклонников криптозоологии.

Как ФБР замешано в поисках снежного человека

В 1976 году Питер Бирн, директор Информационного центра и выставочного комплекса «Снежный человек» в Даллесе, штат Орегон, обратился в ФБР с необычной просьбой. У него имелось около 15 волосков, прикрепленных к крошечному кусочку кожи, – и он хотел, чтобы лучшая криминалистическая лаборатория страны определила, принадлежат ли они легендарному существу.

Сначала ФБР отказалось: их лаборатория работает только в рамках уголовных расследований. Однако после того, как о возможном открытии написали крупные СМИ, бюро согласилось провести экспертизу. После нескольких месяцев переписки, которая подробно отражена в досье, ФБР выдало заключение. Результат оказался неутешительным для верящих в снежного человека: волоски принадлежат представителю семейства оленевых, а не йети.

Как отмечают журналисты, дело еще не закрыто полностью: вполне возможно, что у ведомства есть другие документы о снежном человеке, которые пока не рассекречены. К примеру, ФБР уже публиковало кадры необъяснимых НЛО, замеченных по всему миру.

Откуда взялись слухи о йети

История наблюдений снежного человека в США берет свое начало в 1958 году, когда журналист Эндрю Гензоли обратил внимание на письмо читателя о лесорубах в северной Калифорнии, обнаруживших таинственные следы большого размера.

Впрочем, позднее выяснилось, что это была мистификация. Тем не менее, йети, снежного человека, бигфута, комполена (у существа много названий) якобы видели во многих странах мира, и это происходит до сих пор.

Существование йети не было подтверждено официальной наукой. К примеру, в 2017 году в журнале Science опубликовали результаты исследований ДНК, содержащихся в девяти образцах, взятых из останков якобы снежного человека. Ученые установили, что из девяти образцов один принадлежал собаке, остальные – гималайскому медведю и двум подвидам бурого медведя.