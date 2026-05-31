Андрис Кулбергс, еще только готовясь к премьерству, выразил недовольство чрезмерными, на его взгляд, мерами безопасности в отношении премьера. После же вступления в должность Кулбергсу объяснили, что охрана премьеру необходима не только для того, чтобы защитить от возможного нападения, а для того, чтобы в чревычайной ситуации, он был бы в доступе уже в течении первых 10 минут после ЧП и мог бы принимать решения.

"В общем, две машины и четыре телохранителя", - посетовал новый премьер в социальных сетях, демонстрируя свой рабочий кабинет.

А. Кулбергс все-таки не отказал себе в удовольствии пообедать в "Лидо" - за ним, правда, неотступно следовала охрана.