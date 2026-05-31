Сегодня Латвия занимает 37-е место в рейтинге восприятия коррупции, в то же время 17% жителей, по анонимным опросам Бюро предотвращения и борьбы с коррупцией (БПБК), в последние два года «использовали подарки, знакомства или платежи для устройства дел».

С этим надо что-то делать. «Антикоррупционная стратегия самоуправления государственного города Рига», распространенная в базе данных Думы, рассчитана до 2029 года и основана на заключениях Организации экономического сотрудничества и развития, потребовавших от местных властей «не только улучшить нормативную базу, но также укрепить практическое введение, особенно в таких областях, как устранение конфликта интересов, внутренний контроль и принятие прозрачных решений».

При Клейнбергсе – завели отдел

Напомним: в 2026 году запланированный бюджет столицы Латвии является крупнейшим в истории самоуправления. Доходы Риги составляют 1,508 млрд евро, а расходы — 1,702 млрд евро. Для покрытия дефицита Рижская дума привлекает заемные средства на сумму около 200 млн евро. Соответственно, столица остается потенциальным местом наибольших коррупционных рисков.

Новая метла – мэр от «Прогрессивных», ввел в Центральной администрации самоуправления Риги с 1 февраля сего года Отдел качества и риска управления. Со своей стороны, ряд практик, применявшихся при прежних градоначальниках «коалиции перемен» был признан «не целесообразным/соразмерным, ибо не вступило в силу соответственное регулирование на государственном уровне».

«Прозрачный и честный процесс публичных закупок есть один из краеугольных камней обеспечения хорошего управления и эффективного использования ресурсов Самоуправления, – гласит Стратегия. – Для общества это важно в силу многих существенных причин. Жители ожидают, что уплаченные налогами средства будут использованы ответственно и с максимальной отдачей. Эффективный процесс закупок обеспечивает, что за доступные ресурсы будут приобретаться качественнейшие услуги и товары за наилучшую возможную цену. Открытость и прозрачность в процессах закупок существенно уменьшает возможность коррупции, уменьшает подозрения общества в нечестных действиях».

С 2025 года Рижская Дума начала внедрение стандарта ISO 37001 «Система управления борьбой со вязточничеством».

Между тем, относительно принадлежащих самоуправлению обществ капитала, в Стратегии разрешено «разрабатывать свою антикоррупционную стратегию или политику».

«Низкопороговые закупки»

«В договор закупки важно включить противовзяточную норму», – констатируют муниципальные чиновники.

«Договаривающимся сторонам нужно предусмотреть обязанность незамедлительно информировать Самоуправление о любом возможном конфликте интересов или коррупционном действии, связанном с невыполнением договора. Если эти обязательства будут нарушены, в договоре нужно предусмотреть права Самоуправления незамедлительно прекратить договор и потребовать договорного штрафа, и взыскать убытки».

Между тем, в годину мэра Мартиньша Стакиса (2.02.2023) исполнительный директор Янис Ланге принял внутренние правила N RD-23-11-nti, в коих указывался порог договорной цены – 5000 евро и больше (без НДС), что относилось к поставке товаров, предоставлению услуг или проведению строительных работ. Поменять порядок, введя «единое решение… способствуя открытости», намечается до 31 декабря 2028 года. Не долго ли?

Что касается более крупных, «высоко рисковых или большого объема закупок с технически сложной спецификацией», то внедрение там «интеграционного пакта», который должен бы предотвращать коррупцию, планируется до 31 декабря 2027 года.

Виртуальные дела власти

Кроме указанного выше БПБК, в противодействие коррупции в Думе планируется задействовать: Государственный контроль, Государственную полицию, Службу государственных доходов.

Самоуправление обязалось также принимать во внимание рекомендации Государственной канцелярии – хотя, увы, как раз к моменту подачи Стратегии, директор последней институции Райвис Кронбергс был обвинен по «делу лесопромышленников», и расстался с должностью… По линии общественников призваны к кооперации доверенные структуры – Delna, PROVIDUS.

Существенный вклад призвано ввести изменение самого порядка делопроизводства:

«В настоящее время ведутся дела о закупке в бумажном формате, чтобы их потом сдать в архив, тем самым затрудняя работу Управления закупок», – отмечается в антикоррупционном документе. Однако в скором будущем – «планируется переход на безбумажную политику, осознавая, какие документальные дела хранятся в бумажном формате или гибридном деле… и создавать виртуальные дела, не дублируя бумажный формат».

Секреты Рижской думы

«Одновременно нужно предусмотреть, что виртуальное дело о закупке обеспечивает необходимую конфиденциальность документации и доступно только соответственным специалистам, чтобы не породить риск использования информации в злонамеренных целях», – указывается в документе.

Так, благодаря программе делопроизводства ELISS, доступной, среди прочего, всем избранным депутатам РД, обеспечивается экономия печатного объема на 80%. В ведении думских фракций, например, уже нет выделенных принтеров – все направляется на общее устройство в холле Думы, доступ к коему обеспечивается электронной карточкой, которая проводится также при входе в здание и заезде на служебную стоянку.

Между тем, если в старые добрые времена учет документов в папочках был делом дотошных архивариусов, то сегодня достаточно нескольких нажатий клавиш компьютера, чтобы изъять любой объем из электронной памяти. Так или иначе, мэрия обещает для своего персонала – «зеленое» рабочее место, отражающее связь этики с социальной ответственностью».

Любишь медок?

Ну, прямо скажем – зелень такая, несколько искусственная, ибо Думу украшают пластиковые цветы в кадках. Хотя вот недавно провели День пчел – на третьем этаже на крыше и по сейчас тихо проживают три улья, поставленные еще при вице-мэре Андрисе Америксе. Дают они и медок – мэр Клейнбергс даже предлагал полакомиться.

Если же вернуться к безбумажному обороту, то, в действительности, база ELISS представляет собой неисчерпаемый кладезь информации. К примеру, от 21.05.2026 было зарегистрировано письмо «О присвоении средств из фонда инфраструктуры города Рига проекту «Предложения решений планирования исторического центра Риги и территории его защитной зоны в области среды и стратегической оценки влияния на среду». Стоимость – 130 000 евро.

И это всего лишь один документ, подписанный чиновником на позиции и.о. заместителя начальника отдела…