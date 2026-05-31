Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой

Встречу популярного актера отменили после того, как толпа фанатов разбила стеклянную дверь торгового центра.

Запланированная встреча китайского актера Чжан Лин Хэ с поклонниками в городе Наньнин была отменена после инцидента в торговом центре. Из-за огромного наплыва людей у входа разбилась стеклянная дверь, а организаторам пришлось срочно перевести мероприятие в онлайн-формат.

31 мая Чжан Лин Хэ должен был принять участие в рекламной кампании бренда очков MOLSION в торговом центре города Наньнин, расположенного в китайской провинции Гуанси. Узнав о предстоящем появлении звезды, многочисленные поклонники начали собираться у здания еще с раннего утра, чтобы занять лучшие места.

К середине дня площадь перед торговым центром оказалась переполнена. Когда двери наконец открылись, люди из задних рядов начали активно продвигаться вперед, стремясь первыми попасть внутрь. В результате возникла давка, и ситуация на некоторое время вышла из-под контроля.

Под давлением толпы одна из стеклянных дверей на входе внезапно треснула. Крупные фрагменты стекла упали на землю, а осколки разлетелись в разные стороны.

Несмотря на опасность, многие фанаты продолжили движение вперед, практически не обращая внимания на разбитое стекло. Сотрудникам торгового центра пришлось оперативно вмешаться, чтобы убрать осколки и восстановить порядок.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия быстро распространились в социальных сетях и вызвали активное обсуждение среди пользователей.

«Чжан Лин Хэ, твои фанаты пробили стеклянную дверь», «Это очень опасно», «Если бы началась серьезная давка, последствия могли быть катастрофическими», — писали комментаторы.

Некоторые жители города даже призывали не посещать торговый центр с детьми в день мероприятия из-за большого скопления людей.

Позже представитель компании MOLSION сообщил, что организаторы приняли решение отменить личную встречу. По его словам, количество посетителей оказалось значительно выше ожидаемого, а контролировать ситуацию стало слишком сложно.

В итоге мероприятие было перенесено в онлайн-формат ради безопасности участников и посетителей торгового центра.

Инцидент вновь напомнил о том, насколько масштабным может быть интерес поклонников к популярным звездам и как важно организаторам заранее учитывать возможные риски при проведении подобных массовых мероприятий.

Автор - Светлана Тихомирова
