Встречу популярного актера отменили после того, как толпа фанатов разбила стеклянную дверь торгового центра.

Запланированная встреча китайского актера Чжан Лин Хэ с поклонниками в городе Наньнин была отменена после инцидента в торговом центре. Из-за огромного наплыва людей у входа разбилась стеклянная дверь, а организаторам пришлось срочно перевести мероприятие в онлайн-формат.

31 мая Чжан Лин Хэ должен был принять участие в рекламной кампании бренда очков MOLSION в торговом центре города Наньнин, расположенного в китайской провинции Гуанси. Узнав о предстоящем появлении звезды, многочисленные поклонники начали собираться у здания еще с раннего утра, чтобы занять лучшие места.

К середине дня площадь перед торговым центром оказалась переполнена. Когда двери наконец открылись, люди из задних рядов начали активно продвигаться вперед, стремясь первыми попасть внутрь. В результате возникла давка, и ситуация на некоторое время вышла из-под контроля.

Под давлением толпы одна из стеклянных дверей на входе внезапно треснула. Крупные фрагменты стекла упали на землю, а осколки разлетелись в разные стороны.

Несмотря на опасность, многие фанаты продолжили движение вперед, практически не обращая внимания на разбитое стекло. Сотрудникам торгового центра пришлось оперативно вмешаться, чтобы убрать осколки и восстановить порядок.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия быстро распространились в социальных сетях и вызвали активное обсуждение среди пользователей.

«Чжан Лин Хэ, твои фанаты пробили стеклянную дверь», «Это очень опасно», «Если бы началась серьезная давка, последствия могли быть катастрофическими», — писали комментаторы.

Некоторые жители города даже призывали не посещать торговый центр с детьми в день мероприятия из-за большого скопления людей.

Позже представитель компании MOLSION сообщил, что организаторы приняли решение отменить личную встречу. По его словам, количество посетителей оказалось значительно выше ожидаемого, а контролировать ситуацию стало слишком сложно.

В итоге мероприятие было перенесено в онлайн-формат ради безопасности участников и посетителей торгового центра.

Инцидент вновь напомнил о том, насколько масштабным может быть интерес поклонников к популярным звездам и как важно организаторам заранее учитывать возможные риски при проведении подобных массовых мероприятий.