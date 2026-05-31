Bb.lv уже писал о том, что звучат голоса о возможном возвращении России и Беларуси на чемпионат мира в следующем году и участии в соревнованиях с национальной символикой.

Однако, как заявил в интервью Латвийскому радио член Совета Международной федерации хоккея (IIHF) Виестурс Козиолс, две страны-агрессора, по крайней мере, не смогут выступить на чемпионате мира 2027 года. Хоккейный функционер назвал заявления России о возможности скорого возвращения ее пропагандой.

В публичной сфере циркулируют слухи о том, что Совет IIHF принял решение снять запрет на участие стран-агрессоров Беларуси и России в чемпионате мира. На самом деле — это совершенно не соответствует действительности.

Еще в январе IIHF четко заявила, что страны-агрессоры Россия и Беларусь по соображениям безопасности не будут участвовать в чемпионате мира в 2027 году. Это решение Беларусь обжаловала в Дисциплинарном комитете IIHF, который 25 мая действительно вынес решение в ее пользу.

А именно, белорусским юношеским и женским взрослым сборным разрешено участвовать в соревнованиях IIHF с 2027 года. Таким образом, решение касается не мужской взрослой сборной, а участия Беларуси в чемпионате мира U-18, где также будут играть хоккеисты сборной Латвии. Решение IIHF также продвигала американская хоккейная организация USA Hockey, заявив, что для молодых хоккеистов на чемпионате мира она сможет обеспечить безопасные условия.

В свою очередь, Россия пропустила срок подачи апелляции, поэтому решение IIHF по Беларуси бросилась переворачивать в свою пользу. Ей удалось посеять смуту, но на этом все.

Россия и Беларусь в 2027 году не смогут вернуться к международным хоккейным турнирам на взрослом уровне. Совет IIHF был приглашен пересмотреть участие российских команд в турнирах, но это точно не произойдет быстро, подчеркнул Виестурс Козиолс. «Этот процесс займет месяц, два, три, четыре месяца. В следующем году мы рассмотрим каждый чемпионат по отдельности, и, я думаю, следующее решение Совета IIHF будет принято не через месяц-два, — сказал Виестурс Козиолс. — То, что пишут россияне, — это фейковые новости. Они взяли новости из белорусских СМИ и применили их к себе, что не соответствует действительности. Это часть пропаганды».

Российским командам запрещено участвовать в международных хоккейных соревнованиях с февраля 2022 года, когда государство-агрессор развязало полномасштабную войну в Украине. С тех пор команды государств-агрессоров пропустили пять подряд чемпионатов мира и Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине.