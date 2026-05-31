Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Надо очень постараться, чтобы за 4 месяца все развалить...» 0 301

Политика
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава и Андрис Кулбергс

Янис Домбрава (слева) и Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс пообещал присматривать за новым министром внутренних дел.

Программа Латвийского ТВ De facto сегодня вечером сообщила, что Нацобъединение жестко потребовало назначить министром внутренних дел именно Яниса Домбраву, в политическом прошлом которого есть и стычки с полицейскими на публичных мероприятиях.

Кулбергс не отрицал — ответственность за этот выбор, в первую очередь, должна взять на себя партия, но сам он надеется, что больших рисков природная горячность Домбравы не создаст. «Мы говорим о четырех месяцах. Надо очень постараться, чтобы за это время все развалить. Конечно, это возможно, но у меня тоже состоялся частный разговор с г-ном Домбравой. Я все-таки считаю, что должны быть новые лица, надо пытаться проявить себя, и это та возможность. Если г-н Домбрава будет против интересов государства, против этой стабильности, против важных вопросов внутренних дел и не сможет справиться, то будем действовать, смотреть", - осторожно обнадежил премьер Кулбергс.

×
Читайте нас также:
#выборы #Латвия #нацобъединение #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
1
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Американский репер A$AP Rocky. Эксклюзив!
Изображение к статье: Королева посетит Ригу одна, без короля.
Изображение к статье: Андрей Клементьев. Эксклюзив!
Изображение к статье: Каменный мост. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Rail Baltica - и тянуть тяжело, и бросить жалко.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Остров Сирос
Lifenews
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
В мире
Изображение к статье: «Амивантамаб».
Техно
Изображение к статье: подростки идут по дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Абу-Мери
Политика
Изображение к статье: Rail Baltica - и тянуть тяжело, и бросить жалко.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Остров Сирос
Lifenews
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео