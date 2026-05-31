Программа Латвийского ТВ De facto сегодня вечером сообщила, что Нацобъединение жестко потребовало назначить министром внутренних дел именно Яниса Домбраву, в политическом прошлом которого есть и стычки с полицейскими на публичных мероприятиях.

Кулбергс не отрицал — ответственность за этот выбор, в первую очередь, должна взять на себя партия, но сам он надеется, что больших рисков природная горячность Домбравы не создаст. «Мы говорим о четырех месяцах. Надо очень постараться, чтобы за это время все развалить. Конечно, это возможно, но у меня тоже состоялся частный разговор с г-ном Домбравой. Я все-таки считаю, что должны быть новые лица, надо пытаться проявить себя, и это та возможность. Если г-н Домбрава будет против интересов государства, против этой стабильности, против важных вопросов внутренних дел и не сможет справиться, то будем действовать, смотреть", - осторожно обнадежил премьер Кулбергс.