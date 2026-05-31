Министр здравоохранения Хосам Абу Мери рассказал о пережитой в детстве военной травме и о том, почему латвийскому обществу придется учиться жить в условиях новых угроз.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери в эфире программы «Dienas personība» на TV24 поделился личным опытом жизни в условиях войны. По словам родившегося в Ливане политика, война сопровождала значительную часть его детства. Он рассказал, что прожил 18 лет в стране, где шли боевые действия, и на собственном опыте знает, что значит слышать взрывы и искать укрытие.

«Я могу вам сказать: восемнадцать лет своей жизни я прожил в стране, где была война. Я сам бегал прятаться в подвал, сам слышал эти взрывы», — рассказал Абу Мери.

Он признался, что последствия пережитой психологической травмы ощущал еще долгие годы после переезда в Латвию. «Первые десять лет моей жизни в Латвии, когда кто-то очень сильно захлопывал дверь, у меня сразу возникала подсознательная ассоциация со взрывом. Я не мог этого переносить», — отметил бывший министр.

По его мнению, в нынешних условиях государству необходимо уделять больше внимания подготовке общества к различным чрезвычайным ситуациям. Особая роль в этом процессе, считает он, должна отводиться школам и детским садам. «В Латвии нам нужно работать вместе с самоуправлениями и Министерством образования, готовить учителей и воспитателей детских садов, чтобы они были готовы спокойно, без создания паники, объяснять детям подобные ситуации», — подчеркнул Абу Мери.

Он также отметил, что жителям страны постепенно придется адаптироваться к новым вызовам безопасности. По его словам, никто не может предсказать, как долго будет продолжаться война и связанные с ней риски для региона.

«К сожалению, мы живем в таких условиях. Мы не можем знать, сколько еще будет продолжаться война в Украине и сколько еще будет дронов. В последнее время это становится практически обычным явлением, и нам нужно научиться жить с этими вещами», — заявил политик.