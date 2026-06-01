Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подкормка слив и вишен: советы для получения богатого урожая 0 83

Дом и сад
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подкормка слив и вишен: советы для получения богатого урожая

Косточковые культуры требуют качественных подкормок для увеличения урожайности.

 

Особое внимание подкормке следует уделять во время цветения или сразу после него.

В этот период корни с удовольствием впитают дополнительные вещества.

Чем подкормить вишню и сливу

Для подкормки необходимо приготовить растворы, что сделать очень просто.

В 10 литрах воды нужно развести 2 столовые ложки суперфосфата и хлористого калия, а также одну ложку мочевины. После этого можно сразу переходить к поливу.

Некоторые дачники предпочитают вносить эти средства в сухом виде, но после этого обязательно нужно произвести полив. На большое дерево потребуется около 20 литров жидкости.

Как отмечают садоводы, в это время не будут лишними и азотные удобрения. Для этого нужно смешать 2 литра коровяка с 10 литрами воды.

Ведро получившейся подкормки следует вылить вокруг ствола.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай
Изображение к статье: Где использовать луковую шелуху в огороде: 6 способов применения
Изображение к статье: Как сделать пионы пышными и долгоцветущими
Изображение к статье: Растения, которые не стоит сажать рядом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика
Изображение к статье: Илон Маск хочет покрыть орбиту миллионом спутников: в чем главная проблема
Техно
Изображение к статье: Как обжарить баклажан с минимальным количеством масла: секреты приготовления
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео