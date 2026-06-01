Особое внимание подкормке следует уделять во время цветения или сразу после него.

В этот период корни с удовольствием впитают дополнительные вещества.

Чем подкормить вишню и сливу

Для подкормки необходимо приготовить растворы, что сделать очень просто.

В 10 литрах воды нужно развести 2 столовые ложки суперфосфата и хлористого калия, а также одну ложку мочевины. После этого можно сразу переходить к поливу.

Некоторые дачники предпочитают вносить эти средства в сухом виде, но после этого обязательно нужно произвести полив. На большое дерево потребуется около 20 литров жидкости.

Как отмечают садоводы, в это время не будут лишними и азотные удобрения. Для этого нужно смешать 2 литра коровяка с 10 литрами воды.

Ведро получившейся подкормки следует вылить вокруг ствола.