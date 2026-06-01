Триумф ПСЖ обернулся массовыми беспорядками: число задержанных выросло почти до 900

Спорт
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беспорядки в Париже
ФОТО: twitter

Победа «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов вызвала волну празднований по всей Франции, однако в ряде городов они переросли в массовые беспорядки. В результате полиция задержала почти 900 человек, а около 180 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Франция подводит итоги бурной ночи после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. По данным МВД страны, в ходе беспорядков, вспыхнувших после финального матча, были задержаны более 890 человек.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес сообщил, что число задержанных оказалось на 45% выше, чем во время аналогичных массовых мероприятий годом ранее.

Празднования начались сразу после того, как ПСЖ в финале турнира одержал победу над лондонским «Арсеналом» и второй год подряд завоевал главный клубный трофей европейского футбола. Для многих болельщиков это стало поводом выйти на улицы, однако в ряде мест праздничная атмосфера быстро сменилась столкновениями и актами вандализма.

По словам главы МВД, во время беспорядков пострадали около 180 сотрудников полиции.

Наиболее напряжённая ситуация наблюдалась в Париже и других крупных городах, где правоохранителям пришлось вмешиваться для восстановления порядка.

Что важно знать: подобные всплески насилия после крупных футбольных побед не являются редкостью для Европы. Однако масштабы нынешних беспорядков во Франции оказались настолько серьёзными, что привлекли внимание высшего руководства страны.

В воскресенье игроков ПСЖ принял в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Поздравляя команду с победой, он одновременно резко осудил действия участников беспорядков.

«Хватит. Нам это надоело. Это не футбол, это не спорт и не то, что мы любим», — заявил французский лидер.

Сама победа ПСЖ стала одним из главных спортивных событий года во Франции и вызвала огромный общественный резонанс. Однако обсуждение триумфа клуба оказалось во многом омрачено последствиями уличных столкновений, которые привели к сотням задержаний и десяткам пострадавших.

Теперь французским властям предстоит оценить ущерб и разобраться с последствиями крупнейших беспорядков, сопровождавших футбольные празднования за последние годы.

#футбол #Франция #президент #спорт #беспорядки #травмы #лига чемпионов #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
