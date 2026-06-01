Финны в Швейцарии обыграли Швейцарию и стали чемпионами мира

Дата публикации: 01.06.2026
Изображение к статье: Финляндия - чемпион.

В финальном матче мирового первенства сборная Швейцарии уступила команде Финляндии.

На 14-й минуте забил Антон Лунделль, но его гол был отменен после видеопросмотра. В основное время команды не забили, игра перешла в овертайм. На 71-й минуте золотой гол забил 29-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус.

Таким образом, Финляндия стала чемпионом мира. Это произошло впервые с 2022 года.

Швейцарцы третий год подряд играли в финале и третий раз проиграли, завоевав титул «вечно серебряной» команды.

Ранее бронзовые награды завоевала команда Норвегии. В матче за третье место скандинавы обыграли Канаду со счётом 3:2 также в овертайме.

Сборная Латвии на этом Чемпионате мира заняла 6-е место – второе самое высокое в истории своих выступлений. Команда Латвии по ходу турнира встречалась с обоими финалистами. Финнам проиграли 1:7, швейцарцам – 2:4.

#хоккей #Норвегия #Финляндия #спорт #чемпионат мира #Канада #Швейцария
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
