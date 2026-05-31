Зеленский заявил об окне для переговоров с Россией

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
УНИАН
Россия продолжает терять инициативу на поле боя, а потому сейчас существует возможность для дипломатического урегулирования войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, начиная с декабря 2025 года РФ начала терять инициативу на поле боя. Он отметил, что в январе 2026 года сказал американским партнерам о том, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц россияне будут терять все больше своих войск. Президент подчеркнул, что сейчас враг не может за месяц оккупировать больше территории, чем украинские войска освобождают.

"Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь - сесть и поговорить - до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", - добавил Зеленский. Кроме того, президент Украины высказался о том, кто мог бы представлять Европу на переговорах. Он напомнил, что уже существует формат E3 – Великобритания, Франция и Германия.

"Не знаю, является ли это лучшим форматом, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы добились определенных успехов в возвращении наших военнопленных с их помощью", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно Украина и европейские страны должны решить, кто будет представлять Европу на переговорах. Также он заявил, что не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы.

Россия против участия Европы в мирных переговорах

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия против того, чтобы Европа стала посредником в мирных переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, Европа является стороной конфликта и поддерживает Украину.

Песков сказал, что Европа "не может претендовать на посредничество, предоставляя оружие Украине". Он также заявил, что полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя".

#Украина #санкции #Европа #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
