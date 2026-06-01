Власти польского Люблина сняли украинский флаг, который находился на здании мэрии с 2022 года. Поводом стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить почётное наименование с упоминанием УПА одному из подразделений украинских Сил специальных операций.

В польском городе Люблин разгорелась новая дискуссия вокруг одной из самых болезненных тем в отношениях между Польшей и Украиной — оценки деятельности Украинской повстанческой армии (УПА).

Городские власти приняли решение снять украинский флаг со здания мэрии, где он находился с начала полномасштабной войны России против Украины.

С 2022 года флаг Украины развевался рядом с флагами Польши и Европейского союза как символ поддержки украинского народа. Однако в ночь с пятницы на субботу его убрали.

Причиной стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить почётное наименование «Герои УПА» Независимому центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Украины. Этот шаг вызвал резкую реакцию в Польше.

Если в Украине УПА рассматривается как часть движения за независимость, то в польском обществе организация прежде всего ассоциируется с Волынской трагедией — массовыми убийствами польского гражданского населения во время Второй мировой войны.

В заявлении мэрии Люблина подчёркивается, что прославление формирований, которые в Польше считают ответственными за преступления против мирного населения, воспринимается как оскорбление памяти жертв и осложняет диалог между двумя странами. При этом власти города отдельно подчеркнули, что решение не означает отказа от поддержки Украины.

Что важно знать: Люблин остаётся одним из главных польских городов, оказывающих помощь Украине. После начала войны он превратился в важный логистический, гуманитарный и транспортный центр для украинских беженцев и международной помощи. В заявлении мэрии говорится, что город остаётся открытым и гостеприимным, однако рассчитывает на уважение к исторической памяти польского народа.

Резонанс вызвала и реакция на национальном уровне. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что намерен добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

Спор вокруг исторической оценки УПА остаётся одной из наиболее сложных тем польско-украинских отношений даже на фоне тесного сотрудничества двух стран после начала российской агрессии против Украины. По разным оценкам, в ходе Волынской трагедии в 1943–1945 годах погибли от 60 до 100 тысяч этнических поляков. В последующих ответных акциях и вооружённых столкновениях жертвами стали также тысячи украинцев.

Исторические разногласия не раз становились причиной напряжённости между Варшавой и Киевом, однако нынешний случай показывает, что эта тема продолжает влиять на отношения между странами и сегодня.