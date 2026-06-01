Уже более двадцати лет Остермайер возглавляет один из самых авторитетных драматических театров Европы и мира. Его постановки регулярно участвуют в крупнейших международных фестивалях и гастролируют по всему миру, а в 2011 году режиссёр был удостоен "Золотого льва" Венецианской биеннале за вклад в развитие театрального искусства.

Приезд режиссёра приурочен к первым в истории Латвии гастролям берлинского театра Schaubühne в Риге. 5 и 6 июня на сцене Латвийского Национального театра будет показан спектакль "История насилия" по одноимённому роману французского писателя Эдуара Луи. Постановка стала одной из наиболее заметных работ последних лет в репертуаре театра и была представлена во многих странах Европы, Северной и Южной Америки.

Однако рижский визит не ограничится только спектаклями. По приглашению Wintour Group - компании-организатора гастролей - Томас Остермайер примет участие в большой образовательной программе, подготовленной специально для латвийской аудитории.

В рамках визита режиссёр проведёт открытый урок для студентов режиссёрского отделения Латвийской академии культуры, где поделится своим опытом работы над спектаклями, расскажет о методах взаимодействия с актёрами и подходах к современной режиссуре.

А вечером 4 июня музей Zuzeum приглашает уже на открытый artist talk с Томасом Остермайером. Беседу проведёт театральный критик и исследователь театра Зане Радзобе. Разговор будет посвящён современному театру, его роли в обществе, творческим принципам Schaubühne и тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается европейская сцена.

Для театрального сообщества Латвии особую ценность представляет возможность личного общения с режиссёром. Открытая встреча в Zuzeum станет редкой возможностью услышать Томаса Остермайера вне театральной сцены, узнать больше о его методе работы и задать вопросы одному из наиболее влиятельных представителей современной мировой режиссуры. Встреча с Томасом Остермайером состоится 4 июня в музее Zuzeum. Начало в 19:00. Вход свободный по предварительной регистрации www.zuzeum.com

На следующий день, 5 июня, в Латвийском Национальном театре начнутся гастроли берлинского театра Schaubühne со спектаклем "История насилия".

Внимание: "История насилия" демонстрируется на немецком языке с латышскими и английскими субтитрами. В спектакле есть сцены откровенного характера и элементы обнажённой натуры. Дети до 18 лет не допускаются в зал даже в присутствии родителей.