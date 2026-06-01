Вопрос наследственного рака в Латвии привлекает всё больше внимания медиков и пациентов. Как отмечает хирург-маммолог Петерис Ложа, доступное в стране государственное генетическое тестирование позволяет выявить примерно 90% случаев наследственного рака наиболее распространённых типов.

Особое внимание специалисты уделяют гену BRCA1, который считается одним из наиболее распространённых генов высокого риска среди жителей Латвии. Его мутации связаны не только с повышенной вероятностью развития рака молочной железы и яичников, но также могут увеличивать риск возникновения других онкологических заболеваний, включая рак поджелудочной железы и меланому.

По словам врача, в организме человека существуют специальные гены, которые помогают предотвращать образование опухолей. Если такой защитный механизм нарушен из-за наследственной мутации, вероятность развития рака существенно возрастает.

Наиболее внимательно к вопросу генетического тестирования следует относиться семьям, где у нескольких родственников диагностировались онкологические заболевания, особенно в молодом возрасте. Повышенное внимание рекомендуется при наличии случаев рака молочной железы, рака яичников или нескольких различных видов опухолей у близких родственников.

Ложа напоминает, что если у одного из родителей выявлена мутация BRCA1 или BRCA2, вероятность её передачи каждому ребёнку составляет около 50%.

Что важно знать: пройти государственное генетическое тестирование в Латвии можно с 18 лет по направлению семейного врача. Обследование проводится в кабинете консультаций по наследственному раку в Клиническая университетская больница имени Паула Страдиньша.

При этом специалисты подчёркивают, что наличие мутации вовсе не означает обязательное развитие заболевания. Риск возникновения опухолей обычно значительно возрастает после 40 лет, поэтому своевременное выявление наследственной предрасположенности даёт возможность заранее начать наблюдение и профилактику.

Если стандартный тест не выявляет изменений, но семейная история остаётся подозрительной, пациентам могут рекомендовать расширенное генетическое обследование. В этом случае анализируются не только BRCA1 и BRCA2, но и другие гены, связанные с повышенным онкологическим риском.

По словам Ложи, результаты таких исследований помогают не только оценить вероятность заболевания, но и подобрать наиболее эффективную стратегию наблюдения или лечения.

Например, женщинам с высоким генетическим риском могут рекомендовать ежегодную магнитно-резонансную томографию молочных желёз, а в отдельных случаях рассматриваются профилактические операции для снижения риска развития рака.

Врач отмечает, что многие люди опасаются проходить подобное обследование из страха получить плохие новости. Однако именно раннее выявление риска даёт шанс вовремя принять меры.

«Знание даёт возможность действовать своевременно», — подчёркивает специалист.

Медики напоминают, что ранняя диагностика по-прежнему остаётся одним из важнейших факторов успешного лечения. При обнаружении опухоли на ранней стадии шансы на полное выздоровление в большинстве случаев очень высоки.

По мнению специалистов, в будущем генетическое тестирование могло бы стать доступным для более широкой части населения, позволяя выявлять риски ещё до появления первых признаков болезни.