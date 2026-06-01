Мэр Риги Виестур Клейнбергс заявил, что «Latvenergo» планирует повысить стоимость тепловой энергии, поставляемой столице. Если это произойдёт, изменения могут отразиться на тарифах для жителей, поскольку тепло от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является одним из основных источников теплоснабжения города.

Жителей Риги может ожидать очередное изменение тарифов на отопление.

В интервью телеканалу TV3 мэр столицы Виестур Клейнбергс сообщил, что энергетическая компания «Latvenergo» намерена повысить цену тепла, которое поставляется в систему централизованного теплоснабжения города, пишет ЛЕТА.

По словам градоначальника, речь идёт о тепловой энергии, производимой на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Клейнбергс отметил, что такое решение неизбежно скажется на работе предприятия «Rīgas siltums», а в конечном итоге — на счетах рижан за отопление.

Ответственность за возможное повышение цен мэр возложил на Министерство экономики, которое отвечает за государственную энергетическую политику.

На этом фоне Клейнбергс вновь вернулся к идее изменения структуры собственности «Rīgas siltums». По его словам, руководство Риги намерено обсуждать с правительством возможность передачи Рижской думе контрольного пакета акций теплоснабжающего предприятия.

Что важно знать: пока речь идёт о заявлении мэра, а не об утверждённом новом тарифе. Конкретные размеры возможного повышения и сроки его введения пока не названы.

В интервью Клейнбергс затронул и другие вопросы городской повестки.

Комментируя отношения между Рижской думой и новым правительством, он подчеркнул, что для столицы важнее всего наличие работоспособного кабинета министров, способного принимать решения по важным для города вопросам.

Говоря о дорожных работах, мэр сообщил, что этим летом город не планирует запускать крупные новые проекты реконструкции улиц. Вместо этого внимание будет сосредоточено на завершении уже начатых работ, а также на проектах повышения безопасности дорожного движения. По словам Клейнбергса, до конца лета в Риге планируется оборудовать от 20 до 30 новых пешеходных переходов и создать дополнительные безопасные зоны возле школ.

Отдельно мэр прокомментировал вызвавшие споры изменения организации движения на улице Варну. Он признал, что город недостаточно подробно объяснил жителям причины изменений, однако пересматривать само решение о реорганизации движения не пообещал.

Также Клейнбергс заявил, что самоуправление обладает ограниченным влиянием на развитие Рижского порта и считает необходимым активнее адаптировать портовую инфраструктуру для обслуживания крупных паромов.