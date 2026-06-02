В ночь на вторник российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по нескольким украинским городам. По предварительным данным, погибли как минимум девять человек, десятки получили ранения, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Одна из самых тяжёлых ночных атак последних дней затронула сразу несколько регионов Украины. По данным местных властей, в результате российских ударов погибли не менее девяти человек, ещё десятки получили ранения.
Наибольшее число жертв зафиксировано в Днепре.
Там погибли пять человек, ещё 25 получили ранения. В городе повреждены жилые дома и другие объекты. Дополнительно сообщается о трёх пострадавших в Каменском Днепропетровской области.
Серьёзно пострадал и Киев.
В украинской столице погибли четыре человека, около 50 получили ранения. По информации городских властей, 35 человек были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.
После ударов в разных районах Киева вспыхнули пожары.
Спасательные службы продолжают работу на местах попаданий, поскольку существует вероятность, что под завалами могут оставаться люди.
Подобные сообщения означают, что число пострадавших и погибших ещё может измениться по мере разбора разрушенных конструкций.
Удары пришлись и по Харькову.
Там ранения получили десять человек. Повреждены жилые здания, административные объекты и элементы гражданской инфраструктуры.
Большинство подобных атак в последние месяцы всё чаще затрагивают не только объекты энергетики или промышленности, но и жилые районы крупных городов, что увеличивает риск жертв среди мирного населения.
Масштабы разрушений в пострадавших городах ещё уточняются. Украинские экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ударов, а местные власти оценивают ущерб.
По мере поступления новой информации данные о числе погибших, раненых и повреждённых объектов могут быть скорректированы.
Київ:внаслідок російського обстрілу, 3 особи загинули, постраждало 35 осіб, з них троє дітей— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 2, 2026
Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах. pic.twitter.com/vxVnyIHF8y
Оставить комментарий(1)