В ночь на вторник российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по нескольким украинским городам. По предварительным данным, погибли как минимум девять человек, десятки получили ранения, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Днепре.

Там погибли пять человек, ещё 25 получили ранения. В городе повреждены жилые дома и другие объекты. Дополнительно сообщается о трёх пострадавших в Каменском Днепропетровской области.

Серьёзно пострадал и Киев.

В украинской столице погибли четыре человека, около 50 получили ранения. По информации городских властей, 35 человек были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

После ударов в разных районах Киева вспыхнули пожары.

Спасательные службы продолжают работу на местах попаданий, поскольку существует вероятность, что под завалами могут оставаться люди.

Подобные сообщения означают, что число пострадавших и погибших ещё может измениться по мере разбора разрушенных конструкций.

Удары пришлись и по Харькову.

Там ранения получили десять человек. Повреждены жилые здания, административные объекты и элементы гражданской инфраструктуры.

Большинство подобных атак в последние месяцы всё чаще затрагивают не только объекты энергетики или промышленности, но и жилые районы крупных городов, что увеличивает риск жертв среди мирного населения.

Масштабы разрушений в пострадавших городах ещё уточняются. Украинские экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ударов, а местные власти оценивают ущерб.

