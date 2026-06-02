Новый шаг ЕС против нелегальной миграции: депортационные центры могут появиться за пределами Европы 0 229

Дата публикации: 02.06.2026
Европейский парламент и страны Евросоюза согласовали новые правила, которые позволят размещать отклонённых просителей убежища в специальных центрах за пределами ЕС. Инициатива направлена на ускорение депортаций и сокращение числа мигрантов, остающихся в Европе после отказа в предоставлении убежища.

Европейский союз сделал ещё один шаг к ужесточению миграционной политики. Представители Европарламента и государств-членов ЕС достигли политического соглашения по новым правилам возвращения мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища.

Одним из ключевых нововведений станет возможность направлять таких людей в специальные центры депортации, расположенные за пределами Евросоюза. Речь идёт о случаях, когда вернуть человека в страну происхождения невозможно. Например, если государство отказывается принимать своих граждан обратно или между ним и страной ЕС отсутствуют дипломатические отношения.

Предполагается, что такие центры будут создаваться на основе отдельных соглашений между Евросоюзом и государствами, не входящими в ЕС.

Пока не сообщается, какие именно страны могут принять участие в этой схеме.

Что важно знать: одной из главных проблем миграционной системы ЕС остаётся большое количество людей, которые получили предписание покинуть территорию союза, но фактически продолжают жить в европейских странах. Новые меры направлены именно на решение этой проблемы.

Согласно достигнутой договорённости, несовершеннолетние без сопровождения взрослых не смогут направляться в такие центры. Однако семьи с детьми под действие новых правил подпадать смогут.

Одновременно Евросоюз намерен усилить давление на мигрантов, которым уже отказано в убежище. От них будут требовать активного сотрудничества с властями при подготовке к возвращению. В случае отказа возможны различные меры воздействия — от сокращения социальных выплат до изъятия документов и помещения под стражу.

Новые правила также расширяют возможности для временного задержания мигрантов. Это будет возможно, если власти сочтут, что человек может скрыться от депортации или представляет угрозу общественной безопасности.

Миграционная политика остаётся одной из самых обсуждаемых тем в Евросоюзе на протяжении последних лет. После миграционного кризиса и роста числа нелегальных пересечений границы многие страны требуют более эффективных механизмов возвращения мигрантов, которым отказано в праве на пребывание в ЕС.

Сторонники реформы считают, что без таких инструментов система убежища теряет эффективность. Критики же предупреждают о возможных рисках для прав человека и необходимости строгого контроля за условиями содержания людей в подобных центрах.

Для вступления новых правил в силу соглашение ещё должны официально утвердить Европейский парламент и Совет Европейского союза.

Если это произойдёт, ЕС получит один из самых жёстких механизмов депортации мигрантов за всю историю существования союза.

#права человека #Европарламент #миграция #безопасность #депортация #мигранты #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
