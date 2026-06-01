Норвегия вновь задумалась о вступлении в Евросоюз

В мире
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Норвегия может вновь вернуться к обсуждению вопроса о вступлении в Европейский союз. Власти страны признают, что изменившаяся мировая обстановка и усиление торгового влияния ЕС заставляют Осло пересматривать прежние подходы к отношениям с Брюсселем.

Норвегия рассматривает возможность пересмотра своих отношений с Европейским союзом на фоне растущей нестабильности в мире. Как сообщает Financial Times, нынешние условия взаимодействия с ЕС выглядят для Осло более привлекательными, чем прежде. Об этом изданию рассказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

По данным газеты, после нефти одним из важнейших экспортных товаров страны остаются морепродукты. Глава МИД напомнил, что на референдумах 1972 и 1994 годов норвежцы отвергли идею вступления в ЕС во многом из-за опасений за будущее рыбной отрасли и сельского хозяйства. По словам Эйде, дискуссии тогда были настолько ожесточенными, что нередко приводили к конфликтам внутри семей и надолго раскололи общество.

Министр отметил, что эпоха относительной стабильности, в которой проходили те референдумы, осталась в прошлом. Сегодня, по его выражению, мир стал гораздо более непредсказуемым, поэтому Норвегии приходится заново оценивать свои отношения с европейским объединением, несмотря на участие в Европейской экономической зоне с 1994 года.

По словам дипломата, за последние три десятилетия многие преимущества прежней модели сотрудничества утратили актуальность, тогда как сферы деятельности ЕС, от участия в которых страна когда-то отказалась, приобретают всё большее значение.

Эйде также подчеркнул, что политика США и Китая заставляет Евросоюз активнее использовать инструменты торгового регулирования. Именно от таких механизмов Норвегия ранее предпочла дистанцироваться.

Хотя премьер-министр страны и глава МИД поддерживают идею вступления в ЕС, правящая партия пока не готова инициировать новый референдум. Согласно опросам, большинство норвежцев по-прежнему выступают против членства в Евросоюзе.

Изменение мировой политической и экономической обстановки заставляет Норвегию пересматривать многие прежние решения. Однако, несмотря на интерес части политической элиты к более тесной интеграции с ЕС, вопрос о полноценном членстве остается для страны крайне чувствительным и пока не пользуется поддержкой большинства граждан.

Автор - Светлана Тихомирова
Оставить комментарий

