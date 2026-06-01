От федерального канцлера отвернулся родной, Христианско-Демократический, союз.
Внутри CDU усиливаются споры о будущем Фридриха Мерца. На фоне слабых рейтингов правительства в Берлине начали обсуждать возможную смену канцлера уже в нынешнем составе Бундестага. Смена канцлера ФРГ Мерца — реальный проект или вброс?
Поводом для новой политической дискуссии стали публикации немецких СМИ о возможных альтернативах Фридриху Мерцу. В центре разговоров оказался премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, пишет wirtschaft-tv.
В окружении канцлера отреагировали необычно жестко. Там назвали подобные разговоры опасными и обвинили участников дискуссии в попытке расшатать политический центр Германии.
Особенно резко в лагере Мерца высказались по поводу публичных обсуждений “запасного канцлера”. По мнению сторонников канцлера, такие споры укрепляют позиции AfD.
Для Германии это чувствительная тема. AfD в последние месяцы усиливает поддержку сразу в нескольких федеральных землях, включая Северный Рейн — Вестфалию.
Смена первого лица: почему именно Вюста считают возможным кандидатом
Хендрик Вюст уже несколько лет считается одним из самых перспективных политиков CDU. С 2021 года он руководит самой населенной федеральной землей Германии — Северным Рейном — Вестфалией.
Политик управляет регионом вместе с Зелеными. В немецкой политике такую коалицию называют “черно-зеленой”: черный цвет традиционно ассоциируется с CDU.
Внутри партии Вюста считают спокойным и прагматичным политиком. Кроме того, он умеет договариваться с разными политическими силами. Для части CDU это важное качество на фоне сложных коалиционных переговоров в Берлине.
Кого называют возможной заменой Мерцу:
Хендрика Вюста;
лидера CSU Маркуса Зедера;
главу фракции CDU/CSU Йенса Шпана.
Однако пока речь идет только о внутренних обсуждениях. Официальных планов по смене канцлера в Германии нет.
Почему позиции правительства ослабли
Фридрих Мерц возглавляет правительство Германии с мая 2025 года. Его коалиция состоит из CDU/CSU и SPD. После прихода к власти консерваторы обещали ускорить реформы и восстановить экономический рост. Однако многие проекты продвигаются медленно.
Между CDU/CSU и SPD регулярно возникают конфликты по миграционной политике, социальным расходам и вопросам экономики. Одновременно давление усиливают рост цен, слабая экономика и международные кризисы. На этом фоне в немецкой политике снова начались кадровые дискуссии.
Смена канцлера ФРГ Мерца: можно ли сменить канцлера Германии без выборов В Германии канцлера нельзя заменить простым решением партии. Основной закон ФРГ предусматривает более сложную процедуру.
Смена главы правительства возможна только в двух случаях. Первый вариант — добровольная отставка канцлера. Второй — конструктивный вотум недоверия в Бундестаге.
Это особая процедура немецкой политической системы. Депутаты должны не просто отправить канцлера в отставку, а одновременно выбрать нового главу правительства абсолютным большинством голосов.
Что потребуется для смены канцлера:
-добровольный уход Мерца;
-поддержка большинства в Бундестаге;
-согласие коалиционного партнера SPD;
-единая позиция CDU и CSU.
Без поддержки SPD подобный сценарий сейчас выглядит маловероятным.
Что говорит сам Мерц
Фридрих Мерц напрямую не комментирует разговоры о своей возможной замене. Во время выступления в Арнсберге он заявил, что намерен продолжать политический курс правительства.
Канцлер также подчеркнул, что “Германия способна начать новый этап развития”. По его словам, правительство продолжит работу над реформами и экономическим обновлением страны.
Тем не менее сама дискуссия показывает, что внутри CDU растет напряжение. Пока коалиция не демонстрирует быстрых результатов, вопрос о будущем руководстве консерваторов вряд ли исчезнет из немецкой политики.
