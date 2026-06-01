Внутри CDU усиливаются споры о будущем Фридриха Мерца. На фоне слабых рейтингов правительства в Берлине начали обсуждать возможную смену канцлера уже в нынешнем составе Бундестага. Смена канцлера ФРГ Мерца — реальный проект или вброс?

Поводом для новой политической дискуссии стали публикации немецких СМИ о возможных альтернативах Фридриху Мерцу. В центре разговоров оказался премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, пишет wirtschaft-tv.

В окружении канцлера отреагировали необычно жестко. Там назвали подобные разговоры опасными и обвинили участников дискуссии в попытке расшатать политический центр Германии.

Особенно резко в лагере Мерца высказались по поводу публичных обсуждений “запасного канцлера”. По мнению сторонников канцлера, такие споры укрепляют позиции AfD.

Для Германии это чувствительная тема. AfD в последние месяцы усиливает поддержку сразу в нескольких федеральных землях, включая Северный Рейн — Вестфалию.

Смена первого лица: почему именно Вюста считают возможным кандидатом

Хендрик Вюст уже несколько лет считается одним из самых перспективных политиков CDU. С 2021 года он руководит самой населенной федеральной землей Германии — Северным Рейном — Вестфалией.

Политик управляет регионом вместе с Зелеными. В немецкой политике такую коалицию называют “черно-зеленой”: черный цвет традиционно ассоциируется с CDU.

Внутри партии Вюста считают спокойным и прагматичным политиком. Кроме того, он умеет договариваться с разными политическими силами. Для части CDU это важное качество на фоне сложных коалиционных переговоров в Берлине.

Кого называют возможной заменой Мерцу:

Хендрика Вюста;

лидера CSU Маркуса Зедера;

главу фракции CDU/CSU Йенса Шпана.

Однако пока речь идет только о внутренних обсуждениях. Официальных планов по смене канцлера в Германии нет.

Почему позиции правительства ослабли

Фридрих Мерц возглавляет правительство Германии с мая 2025 года. Его коалиция состоит из CDU/CSU и SPD. После прихода к власти консерваторы обещали ускорить реформы и восстановить экономический рост. Однако многие проекты продвигаются медленно.

Между CDU/CSU и SPD регулярно возникают конфликты по миграционной политике, социальным расходам и вопросам экономики. Одновременно давление усиливают рост цен, слабая экономика и международные кризисы. На этом фоне в немецкой политике снова начались кадровые дискуссии.

Смена канцлера ФРГ Мерца: можно ли сменить канцлера Германии без выборов В Германии канцлера нельзя заменить простым решением партии. Основной закон ФРГ предусматривает более сложную процедуру.

Смена главы правительства возможна только в двух случаях. Первый вариант — добровольная отставка канцлера. Второй — конструктивный вотум недоверия в Бундестаге.

Это особая процедура немецкой политической системы. Депутаты должны не просто отправить канцлера в отставку, а одновременно выбрать нового главу правительства абсолютным большинством голосов.

Что потребуется для смены канцлера:

-добровольный уход Мерца;

-поддержка большинства в Бундестаге;

-согласие коалиционного партнера SPD;

-единая позиция CDU и CSU.

Без поддержки SPD подобный сценарий сейчас выглядит маловероятным.

Что говорит сам Мерц

Фридрих Мерц напрямую не комментирует разговоры о своей возможной замене. Во время выступления в Арнсберге он заявил, что намерен продолжать политический курс правительства.

Канцлер также подчеркнул, что “Германия способна начать новый этап развития”. По его словам, правительство продолжит работу над реформами и экономическим обновлением страны.

Тем не менее сама дискуссия показывает, что внутри CDU растет напряжение. Пока коалиция не демонстрирует быстрых результатов, вопрос о будущем руководстве консерваторов вряд ли исчезнет из немецкой политики.