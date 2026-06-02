Исследования показывают, что альтруизм у животных может быть результатом эволюционных процессов.

Биологи применили компьютерное моделирование для анализа поведения групп животных. Математические расчеты продемонстрировали, что альтруистичные особи в стае получают определенные выгоды.

Альтруизм определяется как бескорыстная забота о благополучии других, часто в ущерб себе. Хотя это качество обычно ассоциируется с людьми, поведенческая биология знает множество примеров такой помощи среди животных, включая млекопитающих, птиц, насекомых и рыб, таких как цихлиды озера Танганьика.

Ярким примером альтруизма является воспитание чужого потомства, когда особи откладывают собственное размножение. Этот процесс называется совместным размножением: потомство производит только доминирующая пара, а остальные члены группы помогают в его воспитании.

С эволюционной точки зрения это может показаться нелогичным, так как особи заботятся о чужом потомстве.

Чтобы выяснить причины бескорыстной помощи, ученые использовали математические модели. Они определили, какое поведение способствует лучшим показателям генетической пригодности и выживаемости. Выявлено два основных сценария.

1. Детеныши могут быть близкими родственниками «нянькам» — старшим братьям и сестрам. Забота о них увеличивает шансы на выживание и передачу общих генов. Этот механизм называется «родственным отбором».

2. «Индивидуальный отбор» возникает в условиях, когда в среде обитания много хищников и угроз. Забота о чужом потомстве способствует выживанию большего количества молодняка, что увеличивает численность группы. Это снижает риск нападения хищников и повышает шансы на выживание опекунов.

Выбор сценария зависит от условий окружающей среды.



