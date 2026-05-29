Лошади и свиньи проявляют большую проницательность, чем считалось ранее

Дата публикации: 29.05.2026
Изображение к статье: Лошади и свиньи проявляют большую проницательность, чем считалось ранее

Исследование биологов из Копенгагенского Университета и Высшей технической школы Цюриха показало, как дикие и домашние лошади и свиньи реагируют на эмоционально окрашенные звуки.

 

Исследования показали, что эти животные способны различать негативные и позитивные интонации в голосе, что влияет на их поведение.

Все участники эксперимента, включая диких животных, ранее имели контакт с людьми. Для исследования использовались уникальные записи, воспроизводимые через скрытые динамики.

Чтобы исключить влияние привычных слов, профессиональный актер дубляжа озвучил случайные сочетания звуков с заданными интонациями. Также были использованы записи голосов животных с известной эмоциональной окраской.

Биологи-бихевиористы регистрировали реакцию животных по нескольким категориям, включая положение и движения ушей.

Выяснилось, что домашние свиньи и лошади, а также лошади Пржевальского, способны различать настроение, отражаемое голосом, как у своих сородичей, так и у людей. При этом отрицательные звуки вызывали более сильную реакцию у всех, кроме кабанов, которые оставались практически равнодушными, за исключением хрюканья домашних свиней.

По наблюдениям ученых, независимо от того, обращаемся мы к животным или просто разговариваем в их присутствии, они замечают интонации и могут реагировать на них, что влияет на их настроение и общее состояние.

- На этих животных влияют эмоции, которые мы передаем своим голосом. Они реагируют быстрее на отрицательно окрашенные голоса, чем на положительные. В некоторых случаях они даже, кажется, отражают эмоции, которые испытывают, - говорит биолог Элоди Брифер.

Авторы исследования предполагают, что это может быть признаком так называемого "эмоционального заражения" у животных, что может указывать на наличие зачатков эмпатии. Это требует дальнейшего изучения, чтобы установить, имеют ли животные эмоциональную жизнь и в какой степени.

На основе результатов эксперимента биологи рекомендуют людям общаться с животными позитивно и дружелюбно, что может привести к более спокойной реакции со стороны животных.

