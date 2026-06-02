На сцене паук-волк: ученые раскрыли секрет 45-минутной чечетки членистоногих

В мире животных
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На сцене паук-волк: ученые раскрыли секрет 45-минутной чечетки членистоногих

Брачные игры — важнейший ритуал для многих представителей животного мира. Среди них особенно примечательны пауки-волки.

 

Самцы пауков-волков Schizocosa stridulans исполняют сложную 45-минутную «танцевальную программу», чтобы привлечь внимание самок. Шансы на успех зависят от сложности их «па».

Ранее было непонятно, почему самки предпочитают более умелых танцоров. Однако в недавнем исследовании биологи выяснили, что талант самцов проявляется ярче, если им нравится объект ухаживания. В ответ на это ритмы самок становятся более вычурными. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Танец всегда сопровождается звуками, напоминающими постукивание ногтей о шероховатую поверхность и цоканье каблуков по линолеуму. Если самка крупная и, следовательно, более плодовитая, самец начинает импровизировать «паучий джаз», изменяя темп в зависимости от ответной реакции.

Подобные сложные ритуалы характерны для многих групп животных, но сложность брачных игр пауков вызывает удивление даже у специалистов.

«Это действительно подтверждает, что пауки так же сложны, как и любые другие животные», — отмечают исследователи.

Также арахнологи выяснили, что громкие танцы не пользуются успехом у самок пауков-волков. Важно не громкость, а уникальность ритма, который отстукивает влюбленное членистоногое.

