У нас тут будет не одно заседание, а два! Кулбергс готов работать много и часто 1 336

Политика
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства Кулбергса. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства Кулбергса.

В здании правительство прошло первое заседание новой правящей коалиции.

Сегодня представители четырех правящих партий собрались на первое заседание коалиционного совета. Партнеры согласились с премьером Андрисом Кулбергсом в том, что во-первых, работать придется без летнего отпуска, а во-вторых - проводить заседания Кабинета Министров не только раз в неделю (по вторникам), а минимум два раза в неделю.

Второй раз - в пятницу, - правительство могло бы сосредоточиться на обсуждении стратегических, политически важных решений. При этом вторник был бы оставлен на решение главным образом технических, нормативных вопросов, где даже не требуется согласований на коалиционном совете.

Отметим, что уже завтра новое правительство соберется на первое рабочее заседание. В закрытой части заседания министры обсудят возможные варианты действий в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется и начнутся реальные негативные последствия для народного хозяйства страны. Возможные сценарии озвучит министр экономики Виктор Валайнис. Также глава минэкономики расскажет и о мониторинге ситуации с ценами на топливной бирже.

В открытой части заседания правительство заслушает доклад о развитии стартапов, то есть новых инновационных компаний в Латвии.

#ближний восток #коалиция #министры #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
