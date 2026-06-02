В субботу, 6 июня, в латвийской столице состоится крупнейшая в этом году акция в защиту животных — «Марш за животных 2026: Свободу курам».

Участники шествия призовут Сейм продвигать запрет на содержание кур-несушек в клетках и не допустить затягивания законопроекта в парламенте.

Сбор участников начнется в 12:00 у Рижского Дома конгрессов в парке Кронвалда, а завершится шествие около 13:30 у здания Сейма, где перед собравшимися выступят политики и представители неправительственных организаций.

Организатором мероприятия выступает общественная организация «Dzīvnieku brīvība» совместно с другими латвийскими организациями по защите животных. Организаторы подчеркивают, что акция будет «мирной, семейной и визуально яркой», но при этом привлечет внимание к одной из наиболее обсуждаемых тем в сфере защиты животных — содержанию миллионов кур-несушек в клетках.

Организаторы напоминают, что в клетках куры проводят всю жизнь в крайне ограниченном пространстве, не имея возможности свободно передвигаться, расправлять крылья или копаться в подстилке. На одну птицу в клетке приходится пространство примерно размером с лист бумаги формата A4.

Поддержка инициативы продолжает расти. Онлайн-петицию «Свободу курам» уже подписали более 32 тысяч человек. Многие крупные предприятия пищевой отрасли также добровольно пообещали отказаться от использования и продажи яиц от кур, содержащихся в клетках.

Запрет на содержание кур в клетках уже действует в ряде европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Люксембург, Словению и Чехию. В Эстонии аналогичный законопроект сейчас рассматривается парламентом. В Латвии же в клетках по-прежнему содержатся около 2,5 миллиона кур-несушек — более половины всего поголовья.

Программа мероприятия:

• 12:00 — сбор участников в парке Кронвалда и раздача плакатов;

• 12:20 — начало шествия через центр города к Сейму;

• 13:00 — выступления сторонников инициативы у здания парламента и завершение акции.