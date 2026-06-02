В начале 2026 года доля латышей в общей численности населения Латвии увеличилась на 0,3 процентного пункта и достигла 63,8% (в начале 2025 года — 63,5%), сообщили bb.lv в ЦСУ.

Если доля латышей будет увеличиваться подобными темпами, то полностью латышской Латвия станет через 120 лет 8 месяцев - примерно в 2146 году. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, ни нынешним националистам.

Впрочем, вернемся в минувший 2025 год. За этот доля русских и белорусов в Латвии сократилась — соответственно на 0,2 и 0,1 процентного пункта. Доля украинцев, поляков и литовцев в общей численности населения осталась неизменной.

Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, а 11,4% — за рубежом. Из рожденных за пределами ЛР 1,1% населения родились в странах Европейского союза, 4,8% — в России, 2,3% — на Украине, 1,8% — в Белоруссии.

В начале этого года 87,9% жителей Латвии являются гражданами Латвии (на 0,2 процентного пункта больше, чем годом ранее), 8,7% — негражданами Латвии (на 0,2 процентного пункта меньше), а 3,4% — гражданами других государств.

Каждый четвертый иностранец (27,4%) – это украинский беженец, прибывшие в Латвии из-за войны.

Как сообщал bb.lv, на начало 2026 года в Латвии оставалось 1,845 миллиона человек. Численность населения продолжила сокращаться – на 15,5 тысяч человек за прошлый год.