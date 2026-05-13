Крупнейший японский производитель снеков Calbee переводит упаковку своей основной продукции — картофельных чипсов – на черно-белую гамму на фоне дефицита печатных красок.

Форма и содержание

Причиной стали перебои с поставками нафты — сырья для производства красок и смол, — вызванные эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Yomiuri.

По данным телеканала TV Asahi, постепенная замена упаковки начнется 25 мая и затронет 14 основных продуктов компании, включая популярные чипсы Lightly Salted, Consommé Punch и креветочные снеки Kappa Ebisen.

По мере распродажи оставшихся цветных упаковок они будут заменяться черно-белыми. В компании уточнили, что изменение касается только внешнего вида, качество продукта останется прежним.

Есть ли жизнь без нафты

Нафта служит ключевым сырьем для химической промышленности. Перебои с ее поставками в Японии вызвали дефицит растворителей и смол, используемых в производстве типографских красок.

Поставщики из стран Ближнего Востока обеспечивают почти 40% всего импорта нафты в Японию. Конфликт в регионе, в частности блокада Ормузского пролива, серьезно нарушил цепочки поставок и привел к резкому росту цен на сырье.

Вслед за Calbee на аналогичные меры могут пойти и другие производители. Опрос, проведенный в конце апреля, показал, что более 70% из примерно 100 компаний, вероятно, переложат возросшие издержки на потребителей, если проблемы с поставками нафты сохранятся, сообщает Kyodo News.