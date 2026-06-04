Латвийские правоохранительные органы раскрыли схему обхода санкций, в рамках которой в Евросоюз ввозился битум российского происхождения под видом продукции из Казахстана. После конфискации товара в государственный бюджет поступило более миллиона евро.

Расследование Налоговой и таможенной полиции завершилось конфискацией крупной партии битума, который, по данным следствия, был ввезён в Европейский союз с нарушением санкционного режима.

Уголовный процесс был начат ещё в 2024 году после выявления поставки битума, который в сопроводительных документах значился как произведённый в Казахстане. Однако в ходе расследования выяснилось, что заявленное происхождение товара не соответствует действительности. Следователям удалось установить, что импортированный битум, вероятнее всего, имеет российское происхождение, а документы были оформлены таким образом, чтобы скрыть его реальный источник и обойти действующие санкции Евросоюза.

В рамках дела были изъяты 3489 контейнеров с битумом общим весом более 3,6 тысячи тонн.

Расследование продолжалось длительное время и потребовало участия сразу нескольких государственных учреждений, включая Таможенное управление, Государственное агентство обеспечения и Генеральную прокуратуру. Особую сложность представляло установление реального происхождения товара и анализ международной цепочки поставок.

Для обычного рынка это один из крупнейших публично известных случаев, связанных с попыткой обхода санкций через изменение страны происхождения продукции. Ввоз битума российского происхождения в Европейский союз запрещён санкционным режимом, введённым после начала войны России против Украины.

После выделения материалов в отдельное производство о преступно нажитом имуществе дело дошло до суда. В августе прошлого года Рижский городской суд постановил конфисковать изъятый битум в пользу государства. Средства, полученные от его реализации, составили 1 013 620 евро.

Участники схемы попытались оспорить решение, однако этой весной Рижский окружной суд оставил его без изменений. Это означает, что судебное решение вступило в законную силу и больше не подлежит обжалованию. Полученные от реализации конфискованного товара средства уже перечислены в государственный бюджет Латвии.

Дело стало ещё одним примером того, насколько сложными остаются попытки обхода санкций через посредников, переоформление документов и изменение заявленного происхождения товаров.