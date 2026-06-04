Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российский битум пытались выдать за казахстанский: Латвия получила более миллиона евро после расследования 0 211

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Битум, суд и евро

Изображение: BB.lv/AI.

Латвийские правоохранительные органы раскрыли схему обхода санкций, в рамках которой в Евросоюз ввозился битум российского происхождения под видом продукции из Казахстана. После конфискации товара в государственный бюджет поступило более миллиона евро.

Расследование Налоговой и таможенной полиции завершилось конфискацией крупной партии битума, который, по данным следствия, был ввезён в Европейский союз с нарушением санкционного режима.

Уголовный процесс был начат ещё в 2024 году после выявления поставки битума, который в сопроводительных документах значился как произведённый в Казахстане. Однако в ходе расследования выяснилось, что заявленное происхождение товара не соответствует действительности. Следователям удалось установить, что импортированный битум, вероятнее всего, имеет российское происхождение, а документы были оформлены таким образом, чтобы скрыть его реальный источник и обойти действующие санкции Евросоюза.

В рамках дела были изъяты 3489 контейнеров с битумом общим весом более 3,6 тысячи тонн.

Расследование продолжалось длительное время и потребовало участия сразу нескольких государственных учреждений, включая Таможенное управление, Государственное агентство обеспечения и Генеральную прокуратуру. Особую сложность представляло установление реального происхождения товара и анализ международной цепочки поставок.

Для обычного рынка это один из крупнейших публично известных случаев, связанных с попыткой обхода санкций через изменение страны происхождения продукции. Ввоз битума российского происхождения в Европейский союз запрещён санкционным режимом, введённым после начала войны России против Украины.

После выделения материалов в отдельное производство о преступно нажитом имуществе дело дошло до суда. В августе прошлого года Рижский городской суд постановил конфисковать изъятый битум в пользу государства. Средства, полученные от его реализации, составили 1 013 620 евро.

Участники схемы попытались оспорить решение, однако этой весной Рижский окружной суд оставил его без изменений. Это означает, что судебное решение вступило в законную силу и больше не подлежит обжалованию. Полученные от реализации конфискованного товара средства уже перечислены в государственный бюджет Латвии.

Дело стало ещё одним примером того, насколько сложными остаются попытки обхода санкций через посредников, переоформление документов и изменение заявленного происхождения товаров.

×
Читайте нас также:
#санкции #Латвия #коррупция #таможня #конфискация #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китайцы понастроили городов-призраков. Иконка видео
Изображение к статье: продуктовые корзины в магазине
Изображение к статье: Пакомат Почты Латвии
Изображение к статье: Средняя годовая зарплата в Европе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт
Изображение к статье: Многие детские переживания со временем не исчезают бесследно.
Люблю!
Изображение к статье: Интарс Бусулис
Культура &
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
5
Изображение к статье: Астрономы работают рядом с недостроенным китайским радиотелескопом. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Во Дворце VEF состоится танцевальный спектакль "Тело"
Люблю!
Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт
Изображение к статье: Многие детские переживания со временем не исчезают бесследно.
Люблю!
Изображение к статье: Интарс Бусулис
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео