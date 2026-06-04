Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не находят места: в 2026 году ИИ отберет у русских более миллиона вакансий 0 185

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Цифровой суверенитет" идет в одну сторону с массовыми увольнениями.

Самыми уверенными в завтрашнем дне оказались служащие непрестижных профессий.

Forbes ознакомился с первым в России научным исследованием, связывающим рост HH-индекса (показатель рынка труда, ежемесячно рассчитываемый в HeadHunter, отражает напряженность на рынке труда через соотношение количества активных резюме к числу вакансий) с риском автоматизации профессий. Анализ, который провели эксперты университета «Зерокодер», выявил прямую закономерность: чем выше вероятность того, что профессию заменит ИИ, тем острее в ней конкуренция за рабочие места. Исследование охватывает 23 профессиональные области российского рынка труда и 76 профессий.

Наиболее острая конкуренция за рабочие места наблюдается в сфере стратегического консалтинга, управленческого менеджмента и медиакоммуникаций. Особенно выделяется топ-менеджмент: при среднем уровне риска автоматизации (40,6%) HH-индекс здесь аномально высок — 27,1. «Это говорит о том, что рынок перенасыщен стратегами и управленцами вне зависимости от ИИ-рисков, то есть кандидатов значительно больше, чем доступных позиций», — поясняют авторы исследования.

В сфере информационной безопасности (риск автоматизации — 11,7%, HH-индекс — 14,9) и юриспруденции (27,5% и 15,8 соответственно) ситуация противоположная: угроза автоматизации низкая, но конкуренция за рабочие места высокая. Причина — перепроизводство выпускников по этим направлениям, считают авторы: вузы готовят специалистов больше, чем требуется рынку. Наибольший риск автоматизации в выборке имеют профессии, связанные с созданием контента, аналитикой и координацией.

Таким образом, физические профессии более защищены от автоматизации, чем «интеллектуальные». «Промышленные роботы заменяют в первую очередь технический персонал, а вот генеративный ИИ все активнее используется в сферах, которые еще недавно считались «безопасной гаванью», — юриспруденции, финансах, творчестве и преподавании, — говорится в исследовании. — Иными словами, под удар попадают именно белые воротнички: специалисты, чья работа строится на анализе текстов, цифр и идей, то есть ровно на том, что лучше всего получается у современных нейросетей».

pppop2222.png

Российский рынок труда 2026 года переживает беспрецедентное явление, констатируют авторы исследования: официальная безработица остается вблизи минимальных 2–2,2%, однако число соискателей на онлайн-платформах резко выросло. Более того, уже в 2026 году ИИ возьмет на себя объем работы, сопоставимый с 1–1,5 млн рабочих мест в России — это около 1–2% рынка труда, указывают эксперты, которые считают, что под автоматизацию попадают рутинные процессы: документооборот, обработка обращений, первичный анализ данных.

×
Читайте нас также:
#образование #искусственный интеллект #технологии #рынок труда #экономика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пакомат Почты Латвии
Изображение к статье: Средняя годовая зарплата в Европе
Изображение к статье: Рига, Даугава, Вантовый мост
Изображение к статье: Автономное будущее сельского хозяйства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заросли борщевика, предупреждающий знак и человек в защитной одежде
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Система поддерживает береговое электроснабжение. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши
В мире животных
Изображение к статье: Как сделать розы более красивыми с помощью соседних растений
Дом и сад
Изображение к статье: Заросли борщевика, предупреждающий знак и человек в защитной одежде
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео