Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать розы более красивыми с помощью соседних растений 0 36

Дом и сад
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать розы более красивыми с помощью соседних растений

Существует два мнения среди любителей роз.

 

Некоторые садоводы считают, что растения лучше высаживать отдельно, чтобы они выглядели более ярко и эффектно в саду.

Другие дачники придерживаются мнения, что соседи не повредят розам, но важно правильно подобрать растения, чтобы на их фоне цветы выглядели ещё лучше и цвели более пышно.

С чем можно посадить розы

Многолетние растения с высокими соцветиями хорошо смотрятся на фоне роз.

Например, рядом можно высадить наперстянки и дельфиниумы.

Шалфей и лаванда также прекрасно сочетаются с розами.

Розы будут выглядеть особенно красиво на фоне высаженных зеленых туй.

Изящным будет соседство «королевы сада» с колокольчиками и незабудками. Низкая герань тоже хорошо гармонирует с розами.

Участок станет более живописным, если сочетать с розами клематисы или гипсофилы.

При этом важно, чтобы клумба хорошо освещалась. Ожидать красивого цветения не стоит, если розы будут высажены на северной стороне участка или в тени.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему стоит держать алоэ на кухне: полезные свойства растения
Изображение к статье: Как правильно подкормить малину для получения сладких крупных ягод
Изображение к статье: Как правильно хранить клубнику: секреты опытных хозяйок
Изображение к статье: Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Система поддерживает береговое электроснабжение. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши
В мире животных
Изображение к статье: Кришьянис Кариньш и Марис Кучинскис
Политика
Изображение к статье: Как вырастить лук крупного размера с помощью одной подкормки
Дом и сад
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
В мире животных
Изображение к статье: Система поддерживает береговое электроснабжение. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео