Некоторые садоводы считают, что растения лучше высаживать отдельно, чтобы они выглядели более ярко и эффектно в саду.

Другие дачники придерживаются мнения, что соседи не повредят розам, но важно правильно подобрать растения, чтобы на их фоне цветы выглядели ещё лучше и цвели более пышно.

С чем можно посадить розы

Многолетние растения с высокими соцветиями хорошо смотрятся на фоне роз.

Например, рядом можно высадить наперстянки и дельфиниумы.

Шалфей и лаванда также прекрасно сочетаются с розами.

Розы будут выглядеть особенно красиво на фоне высаженных зеленых туй.

Изящным будет соседство «королевы сада» с колокольчиками и незабудками. Низкая герань тоже хорошо гармонирует с розами.

Участок станет более живописным, если сочетать с розами клематисы или гипсофилы.

При этом важно, чтобы клумба хорошо освещалась. Ожидать красивого цветения не стоит, если розы будут высажены на северной стороне участка или в тени.