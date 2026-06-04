Укроп не всегда радует хорошим ростом. Некоторые дачники сталкиваются с проблемами, когда зелень не растет или пропадает через год.

Существует способ посадки, который позволяет укропу расти самостоятельно и разрастаться каждый год. Когда и как правильно посадить укроп?

Опытные огородники отмечают, что лучше всего это растение всходит при посадке под зиму.

В этот период семена накапливают эфирные масла, которые замедляют прорастание.

Посевной материал можно распределять на больших участках.

Рекомендуется заранее смешать разные сорта семян.

Однако не стоит забывать о необходимости ухода за культурой.

Укроп может поражаться вредителями, такими как морковная муха и луковый листоед. Поэтому стоит проводить обработки с использованием натуральных средств, например, настоя чеснока или крапивы.

Также при посадке важно учитывать, что не следует сажать укроп на участках, где недавно проводилось известкование, так как он предпочитает более кислый грунт.