Капуста не так капризна, как многие другие растения, но у нее есть свои правила выращивания.

Несоблюдение этих правил может привести к плохому урожаю.

Какие ошибки чаще всего совершают огородники?

Свет

Капусте необходимо достаточное освещение по двум причинам. Во-первых, это способствует формированию кочанов. Во-вторых, хорошее освещение положительно сказывается на размере овоща.

Поэтому старайтесь не высаживать капусту в затененных местах.



Кислотность почвы

Невозможность достичь нужного уровня кислотности негативно скажется на росте капусты. Для этого важно обеспечить нейтральный уровень почвы.

С этой задачей отлично справляется доломитовая мука, которую следует вносить в грядки в процессе подготовки.

Уход за растением

Капуста требует регулярных подкормок. Опытные огородники часто используют разведенный навоз, карбамид и составы на основе калия.

Также важно своевременно обрабатывать капусту от вредителей и болезней, чтобы не потерять урожай.