Капуста не так капризна, как многие другие растения, но у нее есть свои правила выращивания.
Несоблюдение этих правил может привести к плохому урожаю.
Какие ошибки чаще всего совершают огородники?
Свет
Капусте необходимо достаточное освещение по двум причинам. Во-первых, это способствует формированию кочанов. Во-вторых, хорошее освещение положительно сказывается на размере овоща.
Поэтому старайтесь не высаживать капусту в затененных местах.
Кислотность почвы
Невозможность достичь нужного уровня кислотности негативно скажется на росте капусты. Для этого важно обеспечить нейтральный уровень почвы.
С этой задачей отлично справляется доломитовая мука, которую следует вносить в грядки в процессе подготовки.
Уход за растением
Капуста требует регулярных подкормок. Опытные огородники часто используют разведенный навоз, карбамид и составы на основе калия.
Также важно своевременно обрабатывать капусту от вредителей и болезней, чтобы не потерять урожай.
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